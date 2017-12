Deutschland zurück im Wörthersee Stadion

Österreichs Fußball-Nationalmannschaft absolviert im kommenden Jahr ein Länderspiel gegen den regierenden Weltmeister. Das ÖFB-Team testet am 2. Juni 2018 in Klagenfurt gegen die deutsche Auswahl. Schon bei der Europameisterschaft 2008 spielte Deutschland in Klagenfurt.

Damals trat Deutschland in der Vorrunde gegen Kroatien und Polen im Wörthersee Stadion an. Gegen Kroatien verloren die Deutschen mit 1:2, gegen Polen gewann man mit 2:0. Beide Tore erzielte damals Lukas Podolski.

Windtner: „Spezieller Reiz“

ÖFB-Präsident Leo Windtner blickt dem Spiel gegen Deutschland voller Vorfreude entgegen. „Wir sind stolz, den Weltmeister begrüßen zu dürfen. Das Duell mit Deutschland hat einen speziellen Reiz und ist eine schöne Herausforderung. Auch für unsere treuen Fans wird das Spiel eine besondere Attraktion darstellen“, wurde der Oberösterreicher in einer Aussendung zitiert. Über die Modalitäten beim Kartenverkauf wurden noch keine Angaben gemacht.

Vorfreude in Klagenfurt

Die Begeisterung über das Gastspiel des Weltmeisters im Wörthersee Stadion ist auch in Kärnten bereits spürbar. „Die Begeisterung ist riesengroß, wir verhandeln mit dem ÖFB schon lange über ein größeres Spiel in Klagenfurt. Jetzt ist es tatsächlich gelungen, Deutschland kommt“, freut sich Sportpark-Geschäftsführer Gert Unterköfler. „Für uns ist es eine Ehre und eine große Auszeichnung, dass der amtierende Weltmeister zu uns ins Stadion kommt“, so Unterköfler weiter.

ORF

Testspiel mit ausgeklügeltem Sicherheitskonzept

Die Deutschen bestreiten in Südtirol ein Trainingslager für die Weltmeisterschaft in Russland und werden am 2. Juni für ein Spiel nach Kärnten kommen. Für die Betreiber des Wörthersee Stadions bedeutet das viel Arbeit: „Sicherheitstechnisch gibt es sicher große Herausforderungen. Wir hatten aber schon größere Geschichten, wie beispielsweise Konzerte oder auch die Europameisterschaft. Wir sind auf jeden Fall modern geblieben und werden mit der Polizei und allen Beteiligten ein gutes Konzept ausarbeiten“, so Unterköfler.

Run auf Tickets beginnt bereits

Viele Fans fragen sich bereits jetzt, wann es Karten geben wird. „Bei uns laufen momentan die Drähte heiß, der ÖFB wird so rasch wie möglich den Kartenverkauf freischalten. Wir sind guter Hoffnung, dass noch vor Weihnachten Tickets zu ergattern sind“, sagte Unterköfler. Der eine oder andere darf sich dann wohl über ein besonderes Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum freuen.