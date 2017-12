Keutschach fürchtet um Seezugang

Das Land Kärnten will Grundstücke rund um den Hafnersee verkaufen und das sorgt bei der Gemeinde Keutschach für heftige Diskussionen. Die Gemeinde fürchtet um den öffentlichen Seezugang. Das Bieterverfahren läuft bis Jänner.

Es geht um die Grundstücke im gesamten Westteil des Hafnersees, dabei handelt es sich um großteils Landschaftsschutzgebiet, aber dort steht auch ein altes Personalwohnhaus auf knapp 600 Quadratmetern. Dieses Grundstück ist von der Widmung her so definiert, dass es für touristische Zwecke verwendet werden kann, also auch für Hotels zum Beispiel, sagte am Donnerstag Bürgermeister Karl Dovjak (SPÖ). Ein künftiger Eigentümer könnte auf dem Areal theoretisch eine Residenz errichten und den Rest der 14 Hektar am Hafnersee abzäunen.

„Schützenswerte Flächen bleiben“

„Wenn das jemand als Bestbieter erwirbt, dann ist es das natürlich sein Eigentümer“, so Dovjak. Ein schmaler Bereich müsste aber öffentlich zugänglich sein, so Dovjak. „Aber das liegt dann in der Entscheidung des Eigentümers, wie groß dieser Streifen dann ist.“

ORF

Reinhard Zechner von der See-Liegenschaftsgesellschaft, der das Bieterverfahren abwickelt, sagte am Donnerstag, dass schützenswerte Flächen weiterhin unangetastet bleiben. „Der öffentliche Seezugang wird damit nicht fallen. Er muss erhalten bleiben“, so Zechner. Zum aktuellen Verfahren könne er keine Details bekanntgeben. Geeignet wäre das Grundstück aber für Organisationen wie etwa die Österreichischen Bundesforste aber auch für die Landwirtschaft, so Zechner. Das Bieterverfahren läuft bis Ende Jänner. Erst dann wird öffentlich, wer den Zuschlag für das 14 Hektar große Grundstück erhält.