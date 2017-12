Steinzeit-Pfahlbauten sollen erlebbar werden

Die 6.000 Jahre alten Pfahlbauten mitten im Keutschacher See sollen mittels eines schwimmenden Holzsteges begehbar werden. Die Gemeinde will die Fundstätte, die Teil eines UNESCO-Welterbes ist, für die Besucher erleb- und sichtbar machen.

Die einzige je in Österreich entdeckte Pfahlbau-Siedlung liegt auf einer versunkenen Insel am Grund des Keutschacher Sees. Für Besucher ist sie derzeit nicht zugänglich. Das will die Gemeinde Keutschach ändern. Laut Bürgermeister Karl Dovjak soll ein schwimmender Holzsteg errichtet werden, der die Siedlung umrundet. Die Besucher sollen per Boot zum 170 Meter langen Steg gebracht werden, von wo aus sie die Siedlungsüberreste aus nächster Nähe betrachten können.

Fundstätte soll beleuchtet werden

Die Pläne, die diese Woche im Gemeinderat präsentiert wurden, sehen auch vor, dass die Fundstätte bei Dunkelheit beleuchtet werden, damit wäre sie auch vom ober dem See gelegenen Aussichtsturm am Pyramidenkogel aus sichtbar. Zudem soll es entlang des Ufers einen Wissenspfad geben. Realisiert werden soll das Vorhaben gemeinsam mit dem Land. Der Keutschacher See selbst befindet sich im Privateigentum. Über die Höhe der Kosten und über den Zeitplan gab es vorerst noch keine Informationen.

Vor 153 Jahren entdeckt

Die jungsteinzeitliche Pfahlbau-Siedlung wurde im Jahr 1864 vom deutsch-österreichischen Geologen und Naturwissenschafter Ferdinand Ritter von Hochstetter am Grunde des Keutschacher entdeckt. Seit dem Jahr 2011 sind Pfahlbauten Teil des UNESCO-Welterbes „Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen“.

