Drogen aus dem Internet: Drei Männer in Klinik

In einer Therapiestelle für Suchtkranke in Klagenfurt haben drei Männer Drogen konsumiert, die einer von ihnen aus dem Internet bestellt hatte. Zwei Männer wurden nach dem Konsum bewusstlos, alle drei mussten ins Klinikum eingeliefert werden.

Am Mittwochabend wurde die Polizei zu einem medizinischen Notfall in einer Therapiestelle für Suchtkranke in Klagenfurt am Wörthersee gerufen. Die Ermittlungen ergaben, dass ein 25-jähriger Klagenfurter über das Internet derzeit unbekanntes Suchtmittel für sich bestellt hatte. Im Laufe des 13. Dezember gab er einen Teil des Suchtmittels an einen 30-Jährigen Mann weiter. Dieser 30-Jährige dürfte dann gemeinsam mit einem gleichaltrigen anderen Mann die Drogen konsumiert haben.

Drogen werden analysiert

Nach Einnahme des unbekannten Suchtmittels verloren beide Männer das Bewusstsein und mussten von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert werden. Kurze Zeit später musste auch der 25-Jährige eingeliefert werden, der die Drogen bestellt hatte. Die Ermittlungen laufen. Laut Chefinspektor Gottlieb Schrittesser von Stadtpolizeikommando werden die bestellen Drogen jetzt im Labor der Kriminaltechnik untersucht.