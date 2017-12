Isabella Theuermann wechselt zur FPÖ

Die Team-Kärnten-Landtagsabgeordnete Isabella Theuermann wechselt in den FPÖ-Klub. Sie will sich fachlich in den Bereichen Frau und Familie einbringen. Das Team Kärnten verliert damit den Status einer Interessengemeinschaft und seine Büros.

Per E-Mail gab Theuermann kurz vor 10.00 Uhr dem Team Kärnten ihren Austritt bekannt. Eine halbe Stunde später stellte sie FPÖ-Obmann Gernot Darmann als neues Mitglied im Freiheitlichen Landtagsklub vor. Die Begründung für ihren Wechsel fällt sehr vage aus: „Diesen Schritt vollziehe ich nach reiflicher Überlegung und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit der FPÖ.“ Ein Nachsatz auf Journalistenfragen: „Sie werden von mir nichts Negatives über das Team Kärnten oder den Gerhard Köfer hören.“

ORF/Christof Glantschnig

Team Kärnten wird geschwächt

Theuermann wird nur bis zur Wahl im März im Landtag bleiben. Die freiheitliche Liste sei ja schon fixiert, sagte Darmann. Auf dieser Liste scheine Theuermann weder jetzt noch in Zukunft auf. Laut Klubobmann Christian Leyroutz werde man für Theuermann eine Stelle als Ombudsfrau für Frauen- und Familienfragen einrichten. Die FPÖ schlägt mit Theuermanns Wechsel zwei Fliegen mit einer Klappe: Der Landtagsklub ist nicht mehr als einziger rein männlich besetzt, und das Team Kärnten wird als Konkurrent im Wahlkampf geschwächt.

Es verliert nämlich ab sofort seinen Status als Interessengemeinschaft im Landtag und damit Antrags- und Rederecht in der Aktuellen Stunde. Zudem gibt es finanzielle Auswirkungen: Ab 1. Jänner erhält das Team Kärnten keine IG-Förderung mehr und verliert den Anspruch auf Büros im Landtag.

Wie Landtagspräsident Reinhart Rohr (SPÖ) auf APA-Anfrage sagte, sind drei Mitarbeiter beim Team Kärnten von der Änderung betroffen. Sie hätten befristete Dienstverträge bis 31. März 2018, laut Rohr will man prüfen, ob man Verwendungsmöglichkeiten beim Land für diese drei Mitarbeiter hat.

Köfer: Charaktersache

Zum Austritt von Theuermann sagte Landesrat Gerhard Köfer in einer Aussendung, dass „diese Entscheidung für uns alle völlig überraschend kam“. Theuermann habe sich sogar noch fix für die gemeinsame Adventfeier des Team Kärnten in Velden angemeldet. „Wenn es stimmt, dass Theuermann zwei Monate vor der Wahl von der FPÖ mit einem Job geködert wurde, so ist das Charaktersache. Auf unsere erfolgreiche Arbeit für die kommende Landtagswahl hat der Austritt nicht den geringsten Einfluss", so Köfer.