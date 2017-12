Mehrparteienhaus wegen Gasaustritts evakuiert

In Klagenfurt-Haidach ist am Mittwoch in einem Mehrparteienhaus Gas im Bereich einer Therme ausgetreten. Das Haus wurde evakuiert, später kam die Entwarnung. Die Bewohner durften wieder zurück ins Haus, der Keller wurde belüftet.

Kurz vor 10.00 Uhr heulen in Klagenfurt die Sirenen. In einer Wohnanlage im Osten der Stadt kam es zu einem Gasaustritt. Ein Bewohner hörte im Bereich der Gastherme ein verdächtiges Pfeifen und Knattern und alarmiert die Feuerwehr. Einsatzleiter Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt sagte, beim Eintreffen habe man festgestellt, dass eine Explosion möglich war.

Entwarnung nach Entlüftung

Die Gaszufuhr wurde sofort gestoppt. Um jedes Risiko zu vermeiden, wurden auch der Strom abgeschaltet und das Gebäude evakuiert. Weil die meisten Bewohner berufstätig sind, konnte das Haus schnell geräumt werden, es waren nur vier Personen anwesend. Man habe die Bewohner in die Feuerwehrautos gesetzt und den Raum druckbelüftet, so Zmug.

Nachdem bei weiteren Messungen keine erhöhte Gaskonzentration mehr festgestellt wurde, konnte Entwarnungen gegeben werden. Die Bewohner durften wieder zurück ins Haus. Die Ursache für den Gasaustritt steht noch nicht fest, Experten überprüfen jetzt die Gastherme. Fest steht, dass die Gasleitungen nicht beschädigt sind.