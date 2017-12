Sturmschäden: Aufräumen geht weiter

Die Aufräumarbeiten nach dem orkanartigen Föhnsturm werden seit Mittwochfrüh fortgesetzt, mittlerweile ist auch das Bundesheer mit einem Black-Hawk-Hubschrauber im Einsatz. 2.500 Haushalte haben immer noch keinen Strom, Schnee erschwert die Arbeiten.

Umgestürzte Bäume, beschädigte Stromleitungen, abgedeckte Häuser, Muren – Sturm „Yves“ hinterließ Montagnacht vor allem in den Bezirken Völkermarkt und Klagenfurt-Land schwere Schäden. Einige Orte, wie die Trögener Klamm, sind immer noch schwer erreichbar, der Schaden nach den Windbrüchen ist massiv. Die Flüsse und Bäche führen nach wie vor Hochwasser, so zum Beispiel die Vellach bei Bad Eisenkappel und die Gail bei Villach. Rund 2.500 Haushalte in Bad Eisenkappel, Zell Pfarre und St. Margareten im Rosental sind immer noch ohne Strom, so die KELAG. Durch die Schneefälle werden die Reparaturarbeiten noch zusätzlich erschwert.

Black-Hawk-Hubschrauber im Einsatz

Die Aufräumarbeiten werden Tage dauern, seit 8.00 Uhr sind auch 120 Pioniere des Bundesheeres im Großeinsatz. Am Mittwoch wird ein Black-Hawk-Hubschrauber im Einsatz sein, er wird beim Aufstellen umgestürzter Strommasten helfen bzw. Metallmasten in die Einsatzgebiete fliegen. Die Einsatzkräfte des Bundesheeres werden beim Freibacher Stausee umgestürzte Bäume beseitigen. Im Bezirk Völkermarkt werden Motorsägentrupps die KELAG bei der Wiederherstellung der Stromversorgung unterstützen und eine Vermurung bei Eisenkappel beseitigen.

Tausende Bäume müssen beseitigt werden

Auch die Feuerwehren sind weiter im Einsatz, Tausende umgestürzte Bäume gilt es zu beseitigen. Am Mittwoch werde weiter daran gearbeitet, Bäume von den Straßen zu entfernen und die Stromversorgung endgültig wieder herzustellen, sagte der Bezirkshauptmann von Völkermarkt, Gert Klösch.

Am Mittwoch werden auch letzte Erkundigungen gemacht, um die Schadenslage zu beurteilen. Eine Unterversorgung der Bewohner der schwer erreichbaren Gebiete gebe es aber bisher nicht, so Klösch. Schulfrei gibt es nach dem Sturm am Mittwoch noch im Großraum Bad Eisenkappel-Ebriach und in Zell-Pfarre, wo die Schule noch ohne Strom ist.

