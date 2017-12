Jugendlicher Asylwerber schlug Betreuer

In der Nacht auf Dienstag hat ein 17-jähriger Asylwerber in einer Unterkunft in Wolfsberg einem Betreuer bei einem Streit auf den Kopf geschlagen. Der alkoholisierte Jugendliche, wird einer anderen Unterkunft zugewiesen und angezeigt.

Gegen 1.00 Uhr kam es in einer Flüchtlingsunterkunft im Bezirk Wolfsberg im Zuge einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 47-jährigen Betreuer und einem leicht alkoholisierten 17-jährigen Flüchtling aus Afghanistan zu Tätlichkeiten. Dabei schlug der Jugendliche dem Betreuer mehrmals mit der Faust gegen den Kopf. Der Betreuer erlitt dabei leichte Verletzungen. Er nahm keine ärztliche Hilfe in Anspruch.

Gegen den Flüchtling wurden eine Wegweisung und ein Betretungsverbot ausgesprochen. Er wurde in einer anderen Betreuungseinrichtung untergebracht. Er wird nach Abschluss der Erhebungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt, so die Polizei in einer Aussendung.