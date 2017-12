Schwierige Aufräumarbeiten nach Föhnsturm

Nach dem Föhnsturm, der in Orkanstärke über Kärnten gefegt ist, dauern die Aufräumarbeiten an. Ganze Waldparzellen liegen am Boden, Dächer wurden beschädigt oder abgedeckt, Stromleitungen gekappt. Das Bundesheer hilft beim Aufräumen.

Am frühen Abend entfaltet der Föhrnsturm Yves seine ganze Kraft. Die orkanartigen Böen zogen vom Rosental über Bad Eisenkappel bis ins Jauntal - mehr dazu in Zivilschutzalarm wegen Föhnsturm „Yves“. Immer noch sind zahlreiche Feuerwehren, Straßenmeistereien und Monteure der Kelag im Einsatz, um die Schäden an Straßen, Gebäuden und Strommasten zu beseitigen. Wie hoch das Schadensausmaß ist, kann noch nicht abgeschätzt werden. Ganze Hügelbereiche wurden entforstet, Strommasten wurden beschädigt. Die starken Regenfälle am Montag und Dienstag führten auch zu Hochwasser in vielen heimischen Flüssen - mehr dazu in Hochwasser und Verkehrschaos nach Föhnsturm.

Folgen des heftigen Föhnsturmes Vor allem die Bezirke Völkermarkt und Klagenfurt Land waren vom Sturm betroffen, in Bad Eisenkappel wurde Zivilschutzalarm ausgelöst.

Nach den schweren Schäden tagte am Dienstag der Krisenstab des Landes. Das Bundesheer wurde von der Landesalarm- und Warnzentrale zur Unterstützung angefordert. Derzeit werden Erkundungsflüge mit dem in Klagenfurt stationierten Bundesheer-Hubschrauber Allouette III durchgeführt, bei Ferlach war es der Polizeihubschrauber.

LPD/FF Kühnsdorf

Notstromaggregate nach Stromausfällen

Schwer getroffen wurde der Raum Bad Eisenkappel, 80 Pioniere aus Villach werden dort mit schweren Gerät bei den Aufräumarbeiten im Einsatz sein. Da der Ort immer noch ohne Strom ist, werden für das Altersheim und das Kurhotel Notstromaggregate aufgebaut.

LPD/BMI

Laut Informationen des Landes Kärnten sollen am frühen Nachmittag die Straßen und Verkehrswege im Bezirk Völkermarkt, Gemeinde Eisenkappel-Vellach und Umgebung wieder frei sein. Ein großräumiger Pioniereinsatz sei aus jetziger Sicht nicht notwendig, möglicherweise kommen Motorsägentrupps zum Einsatz. Wegen der Verkehrslage bleiben die Schulen in Bad Eisenkappel auch am Dienstag noch gesperrt.

APA/ERICH VARH

Im Bezirk Klagenfurt-Land waren die Aufräumarbeiten am Dienstagnachmittag schon weiter. „Wir sind dabei die Infrastruktur wieder herzustellen, viele Verkehrswege sind wieder frei“, sagte Bezirkshauptmann Johannes Leitner.

Zell Pfarre wieder erreichbar

Umgestürzte Bäume und Muren verlegten viele Straßenverbindungen, wieder frei ist mittlerweile die Verbindung von Waidisch nach Zell Pfarre und über den Loiblpass, auch die Grenze ist wieder geöffnet. Zell Pfarre war bis zum frühen Dienstagnachmittag völlig von der Außenwelt abgeschnitten gewesen, ab Dienstag stehen die Pioniere des Bundesheeres im Einsatz um die Straße nach Zell Pfarre wieder vollkommen freizulegen. Gesperrt bleiben muss hingegen die Dobratschstraße.

FF Kühnsdorf

1.400 Feuerwehrleute im Einsatz

Insgesamt 500 Einsätze verzeichneten die Feuerwehren seit Montagabend, 1.400 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Seit dem späteren Nachmittag waren auch sämtliche 24 Feuerwehren des Abschnittes Rosental im Einsatz, um Schadensbegrenzung zu betrieben. Nun beginnen auch hier die Aufräumarbeiten, sagte Hermann Maier, Bereichsleiter der Landeswarn- und Alarmzentrale. Die Katastrophenzüge aus Wolfsberg und St. Veit helfen ihren Kollegen in Südkärnten beim Aufräumen.

Christian Debelak/Bundesheer

Warnung an Waldbauern

Forstreferent Christian Benger (ÖVP) warnte angesichts der erneuten Forstschäden in Kärnten die Waldbesitzer davor, selbst einfach Hand anzulegen. Die Lage in den Wäldern sei gefährlich, es gebe Experten, die die Lage begutachten müssen. Benger lädt zu einem Runden Tische ein, um eine Bestandsaufnahme der Schäden vorzunehmen und das Vorgehen zu koordinieren. Auf den ersten Blick seien keine großflächigen Schäden in den Wäldern entstanden, es sei jedoch noch nicht das gesamte Gebiet beflogen worden. Wenn die Schadholzmenge feststeht, werde auch das Nothilfswerk aktiv, das bis zu 30 Prozent an Unterstützung für den eingetretenen Schaden liefern kann. Derzeit habe aber die Zugänglichkeit auf den Straßen sowie die Wiederherstellung der Stromleitungen Priorität.

Wasser muss abgekocht werden

Die Markgemeinde Feistritz im Rosental warnt auf Facebook ihre Bürger, Wasser mindestens drei Minuten abzukochen. Es wird vermutet, dass es durch den starken Regen zu einer Verunreinigung der Quelle Sinach kam. Das Wasser wird untersucht und dann ggf. Entwarnung gegeben.

Christian Debelak/Bundesheer

Schäden steuerlich absetzbar

Die Arbeiterkammer informiert angesichts des Föhnsturms, der über Kärnten fegte, dass Katastrophenschäden in voller Höhe von der Steuer absetzbar seien - mehr dazu in AK: Katastrophenschäden von Steuer absetzbar.

Und sollte ein Arbeiter wegen Unwetterschäden, Murenabgängen , Überflutung oder Schneechaos nicht pünktlich oder gar nicht zur Arbeit kommen können, dann liegt ein sogenannter Dienstverhinderungsgrund vor, der das Zuspätkommen oder Fernbleiben rechtfertigt. Es muss kein Urlaubstag oder Zeitausgleich genommen werden, da es sich um ein berechtigtes Fernbleiben vom Dienst handelt. Arbeitsrechtliche Konsequenezen sind ausgeschlossen, so die Arbeiterkammer.