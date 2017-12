FPÖ-Kandidaten für Landtagswahl präsentiert

Die Freiheitlichen haben am Dienstag ihre Kandidaten für die Landtagswahl am 4. März vorgestellt. Spitzenkandidat ist wie erwartet Parteichef Gernot Darmann. Kein Kandidat ist Manfred Tisal, der frühere „EU-Bauer“ des Villacher Faschings.

Es gibt einige bekannte Gesichter und einige neue aus den Bezirken auf der freiheitlichen Landesliste. Sie sei Montagabend einstimmig vom Parteivorstand abgesegnet worden, sagte Spitzenkandidat und Parteichef Gernot Darmann. Nach Darmann auf der Landesliste gereiht sind der derzeit dritte Landtagspräsident Josef Lobnig, gefolgt von Klubobmann Christian Leyroutz. Er und die Freiheitlichen ließen am Dienstag offen, ob Leyroutz wie angekündigt nach der Landtagswahl in den Nationalrat nach Wien wechselt oder ob er doch in Kärnten bleibt.

ORF

FPÖ will Landeshauptmann erreichen

Auf Platz vier folgt Elisabeth Dieringer Granza, Klubobfrau im Villacher Gemeinderat. Platz fünf hat Harald Trettenbrein, Landtagsabgeordneter aus Wolfsberg inne, gefolgt von Dietmar Rauter, Bürgermeister in St. Urban auf Platz sechs. Auf Platz sieben kandidiert Hermann Jantschgi, Bürgermeister in Kirchbach. Es folgen Bürgermeister Josef Ofner aus Hüttenberg, der Afritzer Bürgermeister Max Linder und die zweite Frau auf der Landesliste, Sandra Wassermann. Sie sitzte derzeit für die FPÖ im Nationalrat, wie auch Max Linder.

Die derzeitigen Landtags-Abgeordneten Franz Pirolt und Christopf Staudacher finden sich auf Platz eins ihrer Wahlkreise. Das Ziel der der Freiheitlichen sei das Stellen des Landeshauptmanns, so Darmann: „Wir wollen und werden den Führungsanspruch in dieser Landtagswahl stellen. Wir starten den Wettbewerb für die besseren Ideen für unser Kärntnerland.“

Tisal unterstützt FPÖ

Keinen Platz auf einer FPÖ-Liste gibt es für den vom Villacher Fasching bekannten „EU-Bauern“ Manfred Tisal, dieser werde die FPÖ aber verstärkt bei öffentlichen Auftritten im Wahlkampf unterstützen. Als freiheitlicher Wahlkampf-Manager wurde Erwin Angerer vorgestellt. Er will diese Aufgabe neben seiner Tätigkeit als Nationalrat und Bürgermeister von Mühldorf übernehmen.