Zivilschutzalarm wegen Föhnsturms

Starke Sturmböen haben am Montagabend in den Bezirken Klagenfurt Land und Völkermarkt schwere Schäden angerichtet: Ferlach ist derzeit mit dem Auto nicht erreichbar. In Bad Eisenkappel wurde wegen der Situation Zivilschutzalarm ausgelöst.

Wegen der durch starke, teilweise orkanartige Windstürme verursachten Schäden gilt laut Entscheidung des Bezirkshauptmannes von Völkermarkt, Gerd-Andre Klösch, in der Gemeinde Bad Eisenkappel seit Dienstag 4.30 Uhr Zivilschutzalarm. Die Bevölkerung dieser Gemeinde wird ersucht, die Häuser nur in dringenden Fällen zu verlassen.

Schulen bleiben zu

Weil die Busse nur eingeschränkt fahren können, bleiben die Kindergärten und Schulen im gesamten Bezirk geschlossen. Südlich der Drau sind alle Verkehrswege wegen umgestürzter Bäume entweder gesperrt oder erschwert passierbar. Bei einigen Häusern wurden die Dächer abgedeckt. In Teilen des Bezirks ist der Strom wegen Leitungsschäden ausgefallen.

Ebenfalls massive Schäden gibt es im Bereich Ferlach im Bezirk Klagenfurt Land. Die Stadtgemeinde ist derzeit mit dem Fahrzeug nicht erreichbar, die Aufräumungsarbeiten werden wegen der damit verbundenen akuten Lebensgefahr jedenfalls noch einige Zeit andauern. Der Bezirk Klagenfurt Land ist ebenfalls von Stromausfällen betroffen, so eine Mitteilung der Polizei.

ORF/Christian Maierhofer

Großeinsatz für die Feuerwehren

Wie die Feuerwehr meldet, waren seit dem späteren Nachmittag sämtliche 24 Feuerwehren des Abschnittes Rosental im Einsatz, um Schadensbegrenzung zu betrieben. Derzeit seien viele Hautpverkehrsverbindugen, wie beispielsweise die Loiblpass Bundesstraße zwischen Maria Rain und Ferlach gesperrt. Hier waren zwischenzeitlich zahlreiche Fahrzeuge zwischen umgestürzten Bäumen und einer gerissenen Stromleitung eingeschlossen und mussten von den Feuerwehren befreit werden. Ein Lkw sowie ein Pkw wurden von Bäumen getroffen und schwer beschädigt, die Fahrer blieben unverletzt.

Krisenstab sperrte weitere Straßen

Betroffen sind die Gemeinden Köttmannsdorf, Ludmannsdorf, Maria Rain, Feistritz im Rosental, St. Margareten, Zell-Pfarre und Ferlach. Zell-Pfarre ist nur erschwert erreichbar. In Ferlach wurde ein Krisenstab gebildet. In diesem Gremium wurde beschlossen, dass auf Grund der derzeitigen Bedrohungslage weitere Verkehrswege, wie auch die Loiblpass Bundesstraße zwischen Unterloibl und dem Loibltunnel gesperrt werden müssen. Ein Öffnung der genannten Straßen ist durch laufende Baumstürze nicht möglich. Eine neue Lagebeurteilung kann erst in der Früh erfolgen, sobald bei Tageslicht die Situation wieder besser einschätzbar ist.

Derzeitige Einsätze beschränken sich laut Feuerwehr auf die Beseitigung von Bäumen und provisorisches Abdecken von Häusern in den jeweiligen Ortsgebieten. Teile der Wasserversorgung der Stadtgemeinde Ferlach sind ebenfalls ausgefallen, auf Grund der Gefahr im Wald besteht derzeit keine Möglichkeit, diese zu erreichen.

Link: