Rat und Tat im Internet für Teenager

Die Internetplattform „feel ok“ bietet Antworten auf Fragen, die Teenager beschäftigen, ob Rauchen, Alkohol Sex, Gewicht oder Drogen. Auch für Eltern und Lehrer gibt es eigene Seiten. Betreut wird die Seite von der Abteilung Sucht und Prävention des Landes.

Oft haben Jugendliche Hemmungen, mit Erwachsenen offen darüber zu sprechen, was sie beschäftigt. Die Plattform feel-ok.at bietet Antworten zu vielen Fragen, sagt Barbara Drobesch-Binter, die Leiterin der Abteilung Prävention und Suchtkoordination in der Landesregierung. Jugendliche surfen quer durch das Netz auf der Suche nach einschlägigen Informationen zu heilen Infos, so Drobesch-Binter. Man habe sich gesagt, wann man nicht persönlich mit den Jugendlichen sprechen könne, sei es damit nun möglich, dass sie seriöse Informationen über die neue Seite bekommen.

Tipps für persönliche Beratung

Die Plattform wurde in der Schweiz entwickelt und in Österreich übernommen. Sie wird laufend von Experten aktualisiert, so Drobesch-Binter. „Sie bekommen auch Infos, wohin man sich wenden kann und anonym und kostenlos Hilfe bekommt.“ Da gehe es um die direkte, persönliche Auseinandersetzung. Das Internetportal breite den Zugang, wenn die Jugendlichen aber echte Probleme haben, dann brauche es persönlichen Kontakt. Man wendet sich an Teenager zwischen zwölf und 18.

Neu ist, dass sich die Jugendwebseite neben Jugendlichen und Pädagogen auch ganz aktuell an Eltern richtet. Hier sollen Eltern von pubertierenden Jugendlichen oder bei psychischen Belastungen und Erkrankungen ihrer Kinder unterstützt werden.

