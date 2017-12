Bodypacker mit 235 Gramm Heroin im Magen

Mit 235 Gramm Heroin in seinem Magen ist in Klagenfurt ein so genannter „Bodypacker“ festgenommen worden. Der Drogenkurier hatte das Suchtgift von Wien nach Klagenfurt geschmuggelt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde der Drogenkurier, ein 42-jähriger, nigerianischen Staatsbürger, am Samstag am Bahnhof in Klagenfurt festgenommen. Der Mann hatte ein Päckchen mit 235 Gramm Heroin in seinem Magen. Als „Bodypacker“ fuhr er dann von Wien nach Klagenfurt mit dem Zug. Das Suchtgift war für den Straßenverkauf in Klagenfurt bestimmt. Gefasst werden konnte der Drogenkurier durch Zusammenarbeit der Polizeiinspektion St. Ruprechter Straße und Annabichl mit dem Landeskriminalamt Wien.

Kurier wird nach Wien überstellt

Laut Chefinspektor Gottlieb Schrittesser vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt war das Suchtgift in so genannten „Fingers“ von dem Mann verschluckt worden. Es kam mittlerweile auf natürlichem Wege wieder zum Vorschein, der Drogenschmuggler ist unversehrt und sitzt in der Justizanstalt. Er soll laut Schrittesser nach Wien überstellt werden. Ob der Mann für die letzte Woche aufgeflogene Dealerbande arbeitet oder für eine andere Gruppierung müsse noch ermittelt werden.

Anfang Dezember wurden zehn mutmaßliche Dealer aus Nigeria und Ghana in Kärnten nach umfangreichen Ermittlungen verhaftet - mehr dazu in Großrazzia: Zehn Drogendealer in Haft.