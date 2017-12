Gesprengter Zigarettenautomat – Täter gefasst

Mit Feuerzeuggas haben zwei Männer in Villach einen Zigarettenautomaten aus der Wand gesprengt. Der Automat selbst blieb trotzdem unversehrt. Nun wurden die Täter gefasst und angezeigt.

Wie die Polizei bekannt gab, kam es zu dem Vorfall bereits Ende April in der Villacher Innenstadt. Die beiden Männer versuchten den Automaten zu sprengen, indem sie Feuerzeuggas in das Gerät leiteten. Dieses wurde so zwar von der Wand gerissen, blieb aber ansonsten unversehrt. Die beiden Männer mussten ohne Beute flüchten.

An dem Zigarettenautomaten und an der Fassade des Kiosks entstand Sachschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro. Nun konnte das Stadtpolizeikommando die Täter, zwei Männer im Alter von 18 und 20 Jahren, ausforschen. Sie werden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

