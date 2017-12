Viele verzichten auch im Winter nicht aufs Rad

Immer mehr Menschen nutzen in Kärnten das Fahrrad auch im Winter. Damit Unfälle oder unliebsame Überraschungen vermieden werden können, sollte man ein paar Tipps und Tricks beachten. Auch Elektrofahrräder sollten bis minus zehn Grad problemlos funktionieren.

Auch bei Schnee und Eisfahrbahn ist sicheres Radfahren laut Verkehrsclub Österreich (VCÖ) möglich. Rund 40 Prozent der Menschen, die mit dem Rad im Sommer zur Arbeit fahren, tun das auch im Winter. Neben der richtigen Beleuchtung - der VCÖ empfiehlt einen Nabendynamo - sowie ein Standlicht als Rücklicht, gut gewarteten Bremsen und einer häufiger geölten Kette gibt es noch weitere Tipps zum sicheren Radfahren im Winter.

Pixabay

Christian Gratzer vom VCÖ sagt, er empfehle, den Reifendruck zu verringern, um mehr Grip zu haben. Den Sattel sollte man niedriger stellen, um im Falle eines Sturzes die Beine schneller am Boden zu haben. Man sollte außerdem nicht abrupt bremsen und bei Minusgraden einen Enteiser für das Radschloss mitnehmen, so Gratzer.

Reflektoren für bessere Sichtbarkeit

Zudem ist beim Fahrrad auf ausreichend vorhandene Reflektoren zu achten. Ein weißer Reflektor gehört nach vorne, roter Reflektor nach hinten. Gelbe Reflektoren werden an den Pedalen angebracht und auf den Rädern entweder so genannte Katzenaugen (gelb oder weiß) oder in die Reifen integrierte Reflektorstreifen.

Auch das Elektrofahrrad wird im Winter von den Kärntnern immer häufiger genutzt, so Gratzer: „Bei tiefen Temperaturen ist es wichtig, den Akku mit ins Haus bzw. Büro zu nehmen. Bis zehn Grad minus muss ein Elektrofahrrad auf jeden Fall gut funktionieren.“

Streusalz greift Rahmen an

Laut VCÖ gibt es zwar immer weniger Schneetage - in Klagenfurt waren es im Vorjahr 21 - Aber nicht nur Schnee und Eis können zu einem Problem werden, sondern auch Streusalz. Daher empfiehlt es sich, das Fahrrad im Winter öfters zu reinigen um Schäden an Rahmen und Kette vorzubeugen.