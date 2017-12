Schwan verfing sich in Angelleine

Am Freitag hat die Feuerwehr Villach einen Schwan gerettet, der sich in einem vergessenen Angelsilk an der Drauschleife verfangen hatte. Drei Einsatztaucher befreiten das Tier, das nicht verletzt wurde.

Am Freitagvormittag wurde die Einsatzzentrale der Feuerwehr Villach von Spaziergängern über einen vermutlich verletzten Schwan in der Drauschleife in St. Ulrich informiert. Die Feuerwehr stellte fest, dass der Schwan in Ufernähe festhing und sich offenbar nicht befreien konnte.

HFW Villach

Drei Einsatztaucher der Hauptfeuerwache Villach und der Wasserrettung Villach machten sich auf den Weg, um den Vogel aus der misslichen Lage zu befreien. Bei der Befreiung des Schwans stellte sich heraus, dass er sich mit den Füßen in einem vergessenen Angelsilk verfangen hatte, so berichtet Einsatzleiter Alexander Scharf. Der Schwan blieb unverletzt und konnte weiterschwimmen. Im Einsatz waren die Hauptfeuerwache Villach und die Österreichische Wasserrettung.