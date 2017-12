Fit bleiben durch Tanzen

„Alt sind andere. Ich tanze“ - lautet das Motto des neuen Tanzstils „Movita“, der speziell für Frauen ab 60 Jahren ausgerichtet ist. Entwickelt wurde das Konzept vor zwei Jahren in Deutschland und erfreut sich zunehmender Beliebtheit.

Der neue Tanzkurs ist gesundheitsorientiert, soll zum Nachdenken anregen, die Ausdauerfähigkeit verbessern und die wichtigsten Muskeln trainieren, ohne den Körper zu überlasten. Bettina Dumpelnik ist die Erste, die „Movita“ in Kärnten anbietet. „Movita steht für Mobilität, Vitalität und Tanz. Es ist eine Mischung aus Fitness, Gymnastik und Tanz für Damen im besten Alter, die noch aktiv sind und mit anderen Damen gemeinsam etwas machen wollen und Spaß an Musik und Bewegung haben.“

ORF/Pactricia Jordan

Koordination und Antidemenztraining

Die Programme sind spielerisch aufbereitet, sagte Dumpelnik. „Es geht um Koordination, Gedächtnistraining und Antidemenztraining. Die Generation 60+ ist da sehr locker und nimmt das gut an.“ das Programm richtet sich nur an Damen. Teilnrehmerin Trixi (64): „Ich bin voll begeistert. Die Übungen und Tanzschritte und die Koordination ist für uns ideal. In der Gruppe mit Gleichaltrigen macht das großen Spaß, da muss man nicht so ehrgeizig sein. Es ist ein gemütlicher Kurs und man lernt immer wieder neue Leute kennen.“

Elfi (67) suchte schon länger nach einem Programm, mit dem sie ihre Konzentration fördern kann. „Ich will einfach, das meine Enkelkinder sagen, mit der Oma ist es cool und mit der kann man gut reden. Es ist hier wirklich ein tolles Programm.“

Tanzstil schont die Gelenke

Die Tanzchoreographien sind einfach gehalten, das Einsteigen ist immer möglich, sagte Dumpelnik. Getanzt wird zu Schlager oder Rock’n Roll. Es gibt extra keine schnellen Schritte, sondern es werden die Gelenke sehr geschont, es gibt kein Laufen und kein Hüpfen. Movita ist eine Mischung aus Fitnesstraining, Tanz und Musik für Frauen ab 60 Jahren. Bettina Dumpelnig ist die Erste, die diese Tanzrichtung in Kärnten anbietet Bettis Gymhaus.