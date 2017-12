Erster IS-Prozess in Kärnten

Am Landesgericht Klagenfurt findet am Dienstag erstmals ein Prozess gegen einen mutmaßlichen IS-Kämpfer statt. Der 23-jährige Bosnier, der in Kärnten lebt, wollte sich in Syrien vom „Islamischen Staat“ zum Kämpfer ausbilden lassen.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem 23-Jährigen Mitgliedschaft und Förderung einer terroristischen Vereinigung vor. Laut Anklage wollte sich der Mann in Syrien von der Terrororganisation IS ausbilden lassen. Daraus wurde nichts, denn der Wahlkärnrtner wurde bei der versuchten Einreise an der türkisch-syrischen Grenze festgenommen. Kurz darauf kehrte er nach Österreich zurückt.

Haftstrafe bis zehn Jahre möglich

Von hier aus soll er Videos im Internet veröffentlicht haben, die terroristisches Gedankengut verherrlichen. Auf diesen Videos sind unter anderem Kopfschüsse zu sehen.

Für diesen Schöffenprozess am Landesgericht gelten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen, Zuhörer müssen einen Ausweis vorweisen. Für den Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung. Sollte er verurteilt werden, droht ihm eine Haftstrafe zwischen einem Jahr und zehn Jahren.