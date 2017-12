Kärnten will Glyphosaterzeuger Monsanto klagen

Die SPÖ hat am Freitag angekündigt, eine Sachverhaltsdarstellung bei der Staatsanwaltschaft bezüglich des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat einzubringen. Sie richtet sich gegen den Erzeuger Monsanto wegen Umweltgefährdung.

Inhaltlich wird sich die gerade von Juristen in Ausarbeitung befindliche Sachverhaltsdarstellung am Paragraph 180 StGB „Umweltgefährdung“ orientieren, so die SPÖ Kärnten in einer Aussendung. In der letzten Regierungssitzung wurde bereits eine Resolution an die Bundesregierung bezüglich eines Verbots verabschiedet - mehr dazu in Kärnten sucht Schlupfloch für Glyphosatverbot.

„Schutz von Bevölkerung und Umwelt“

Laut Landeshauptmann Peter Kaiser gehe es um den Schutz der Bevölkerung und der Umwelt. Er wolle Gefahr abwenden, vor allem wenn diese von einem politisch lobbyierten Weltkonzern ausgehe. Landesgeschäftsführer Daniel Fellner meinte dazu, wenn Lobbyisten und auch Parteien Großkonzerne wie Monsanto bevorzugen und dem Gifthersteller die Mauer machen, dann müsse man etwas unternehmen. Die EU erlaubte letzte Woche ja den Einsatz von Glyphosatmitteln für weitere fünf Jahre.

Die Umweltorganisation Greenpeace ist der Meinung, dass es Möglichkeiten gebe, Glyphosat im Alleingang zu verbieten und bestärkt Kärnten in den Bemühungen.

