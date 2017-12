Prozess nach Überfall im Nikolauskostüm

Wegen schweren Raubes muss Mittwochnachmittag ein 37 Jahre alter Mann vor den Schöffensenat am Landesgericht Klagenfurt. Ihm wird vorgeworfen, mit einer Pistole bewaffnet ein Lokal in Klagenfurt ausgeraubt zu haben.

Wenige Tage später soll der Angeklagte im November des Vorjahres als Nikolo maskiert eine Libro Filiale überfallen haben. In beiden Fällen schlug der Täter kurz vor Ladenschluss zu. In beiden Fällen erlitten die Angestellten der Geschäftslokale einen gehörigen Schock. Am 21. November 2016 sind zwei Angestellte eines Schnitzel-Imbisslokals in Klagenfurt Waidmannsdorf gerade beim Aufräumen als die Eingangstür aufgestoßen wurde, und ein Mann mit Kapuzenpullover und Sturmhaube eine Pistole zog. Während er die Pistole an die Schläfe eines Angestellten drückte, bediente er sich selbst an der Kassa und flüchtete mit 500 Euro.

Täter mit Nikolobart und Sonebrille

Die Polizei fand später am Tatort mehrere Fingerabdrücke und auch Tabletten, die dem Täter aus der Tasche gefallen sein dürften. Wenige Tage später gab es einen Überfall auf eine Libro Filiale in der Klagenfurter Innenstadt, die laut Anklage vom selben Täter verübt worden sein soll. In diesem Fall war der Räuber mit Nikolo-Bart und Sonnenbrille maskiert und wieder mit einer Pistole bewaffnet. Er schrie „Geld her“ und bedrohte die Kassiererin mit der Waffe, während er sich wieder selbst aus der Kasse Bargeld nahm.

Im zweiten Fall gelang ihm die Flucht mir mehr als 1.000 Euro. Eine von der Polizei sofort eingeleitete Großfahndung blieb vorerst erfolglos. Die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung führten zur Verhaftung eines Mannes, der sich vor dem Schöffensenat unter Richter Oliver Kriz verantworten muss.