HCB: Widerstand vor Heuballen Abtransport

Kurz vor dem Abtransport der mit HCB kontaminierten Heuballen vom Gelände der Wietersdorfer Zementwerke in Klein St.Paul nach Niederösterreich meldeten die dortigen Grünen Protest an. 4.000 Heuballen sollen zu einer nicht genannten Firma zur Kompostierung transportiert werden.

Erfahren haben die niederösterreichischen Grünen aus der Zeitung, dass 4.000 mit HCB kontaminierte Heuballen aus dem Görtschitztal nach Niederösterreich gebracht werden sollen. Der genaue Standort wurde nicht bekanntgegeben. Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) kündigte an, Niederösterreichs Umweltanwalt einschalten zu wollen. Dieser soll alle Angaben überprüfen, die in den vergangenen Tagen gemacht worden sind, insbesondere jene, die Kärntens Umweltlandesrat Rolf Holub (Grüne) gegenüber der Landessprecherin der niederösterreichischen Grünen, Helga Krismer, gemacht hat.

Sie forderte Transparenz. „Was das Gift betrifft, das ist unter Emotionalität aufgeladen und wenn man weiß, dass das nach Niederösterreich kommt, ist es einfach ganz normal, dass man fragt ob das entsorgt oder gelagert wird und wo das stattfinden soll.

Entsorgung bereits zwei Mal gescheitert

Kärntens Grünen Chef und Umweltlandesrat Rolf Holub sicherte seiner niederösterreichischen Kollegin in einem Telefonat alle Informationen zu. Man betont auch, dass es sich bei den betreffenden Heuballen um eine extrem geringe HCB Belastung handelt. Besorgt ist man bei Wietersdorfer. Schon zweimal sprang eine Firma, die die Entsorgung der Heuballen zugesagt hatte, unter politischem Druck wieder ab.

Für die Entsorgung der insgesamt 12.000 Heuballen ist Wietersdorfer verantwortlich, so Harald Tschabuschnig von der Umweltabteilung des Landes. „Wietersdorfer muss einen weiteren Entsorger oder Sammler suchen. Darüber hinaus ist es so, dass nach drei Jahren Zwischenlagerung dieses Materials ein Altlastensanierungsbeitrag fällig wird. Das wäre Ende Jänner 2018 der Fall.

„Alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten“

Die Altlasten Abgabe würde in diesem Fall rund 600.000 Euro betragen. Außerdem müsste ein neuer Abnehmer gefunden werden und die Behörden ein weiteres Mal eine Lagerung für eine gewisse Zeit am Wietersdorfer Gelände genehmigen. Von Wietersdorfer heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme an Radio Kärnten: Es wurden, was die Firma in Niederösterreich betrifft, alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten, die zuständigen Behörden waren eingebunden. Es gehe um eine Menge von 4.000 Tonnen, die in Summe 17 Gramm HCB beinhalten.