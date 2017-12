Zwei Alko-Lenker bei Unfällen verletzt

Zwei alkoholisierte Pkw-Lenker haben am Samstagnachmittag Verkehrsunfälle in der Gemeinde Poggersdorf und in der Gemeinde Bleiburg verursacht. Beide Unfalllenker wurden verletzt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus11 ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Ein 67 Jahre alter Mann aus Bleiburg war Samstagmittag von Ruttach (Gemeinde Bleiburg) kommend in Richtung Mittlerner Straße (L128) unterwegs. Er bog in die Kreuzung mit der Mittlerner Straße ein, ohne auf den Vorrang zu achten und kollidierte mit dem Wagen eines 58 Jahre alten Mannes aus Eberndorf. Der 67-Jährige musste von den Einsatzkräften der Frewilligen Feuerwehr Bleiburg mittels Bergeschere aus dem Fahrzeug geborgen werden. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest verlief positiv.

Der zweite Fahrzeuglenker erlitt ebenfalls Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren mit mehr als 30 Einsatzkräften vor Ort. Die Mittlerner Landesstraße war bis 14.20 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.

Mit Pkw überschlagen

Eine 36 Jahre alte Frau aus St. Kanzian war kurz vor 14.00 Uhr mit ihrem Wagen auf der Gemeindestraße von Leibsdorf in Richtung Wabelsdorf (Gemeinde Poggersdorf) unterwegs. Sie kam mit dem Pkw links von der Fahrbahn ab und prallte mit dem linken Vorderrad gegen einen Baumstumpf. Das Auto überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Frau konnte sich nicht selbständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde von den Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehr Poggersdorf und Grafenstein, die mit 15 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz standen, aus dem Wrack geborgen.

Sie wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Am Pkw entstand Totalschaden. Ein durchgeführter Alkotest verlief positiv, der Führerschein wurde der Frau abgenommen.