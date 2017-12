Hundsdorfer Trinkwasser wieder sauber

Das Trinkwasser in Hundsdorf (Gemeinde Feistritz/Rosental) ist wieder frei von Kolibakterien und muss nicht länger abgekocht werden. Das bestätigte die Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt am Samstag.

Das Grundwasser in der Ortschaft war vier Monate verunreinigt. Die Kolibakterien, die sich im Trinkwasser befanden, dürften durch schwere Gewitter im August eingeschwemmt worden sein. Eine Pferdehaltung nahe der Quelle soll nicht der Verursacher sein, heißt es. Das Grundwasser in der Ortschaft war vier Monate verunreinigt - mehr dazu in „Aufgezeigt“: Vier Monate ohne Trinkwasser.