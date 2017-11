Abrissbescheid für KTZ-Gebäude erteilt

Am Donnerstag hat die Abrissverhandlung für das ehemalige Gebäude der Kärntner Tageszeitung (KTZ) in der Klagenfurter Innenstadt stattgefunden. Investor Franz Orasch will auf dem Gelände ein Studentenheim, eine Privatuni und Büros errichten.

Im Schneetreiben trafen Vertreter der Lilihill Gruppe, deren Besitzer Franz Orasch ist, Anrainer und Beamte der Stadt zusammen. Hinter verschlossenen Türen im Digitalbus der Stadt fand die Verhandlung statt. Die Klagenfurter Bürgermeisterin Maria Luise Mathiaschitz (SPÖ) sagte, da keine Einwendungen eingelangt seien, könne der Abrissbescheid noch am Donnerstag hinausgehen. Lilihill habe nun zwei Jahre Zeit, das Gebäude abzureißen. Nach dem Abriss müsse entweder sofort gebaut oder der Bereich planiert und begrünt werden.

ORF

„Fünfgeschoßiger Neubau“

Investor Franz Orasch, von dem es trotz zahlreicher Medienanfragen kaum Interviews gibt, will auf dem Standort neben einem Studentenheim offenbar auch eine Privatuni sowie Büros errichten. An die 23 Millionen Euro sollen investiert werden, so die kolportieren Pläne. Mathiaschitz sagte dazu: „Es wird ein fünfgeschoßiger Neubau entstehen, es ist im Gemeinderat abgesegnet worden.“ Besonders das Studentenheim wäre für die Stadt positiv, so Mathiaschitz.

ORF

Das ist aber nur eines von mehreren Projekten die Orasch eingereicht hatte. Das ehemalige Woolworth-Gebäude auf dem Heiligengeistplatz, das Salzamt am Landhaushof und auch das ehemals renommierte Hotel Moser Verdino standen auf seiner Einkaufsliste, dazu noch eine Reihe anderer Gebäude in Klagenfurt. Mathiaschitz sagte zu diesen Plänen, laut Firma Lilihill seien das KTZ-Gebäude und Moser Verdino prioritär zu behandeln. Im Moser Verdino solle der Hotelbetrieb weiter bestehen bleiben, im Erdgeschoß solle eine große Gastronomie eingerichtet werden.

ORF

„Alle versprochenen Einreichungen eingelangt“

Ob und wann Orasch zu bauen beginnt, ist noch unklar. Auch von seinem Vertreter bei der Abrissverhandlung am ehemaligen KTZ-Standort gab es keine Details. Mathiaschitz ist zumindest nach einem Gespräch mit Orasch im heurigen Herbst zuversichtlich: „Das war ein positives Gespräch, die Einreichungen für die Baubescheide, die er zugesagt hat, sind Ende Oktober eingereicht worden.“ Bereits gebaut wurde am Standort der Firma Lilihill Capital Group, das Gebäude wurde generalsaniert.

