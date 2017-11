Gemietete Autos im Internet verkauft

Ein 42-jähriger Italiener mit Wohnsitz im Bezirk St. Veit an der Glan hat Anfang November versucht, Pkws der Marke Mercedes online zu verkaufen, die er in Italien gemietet hat. Zwei Autos wurden sichergestellt, es könnten aber noch andere verkauft worden sein.

Bei den Autos handelt es sich laut Polizei um Mietfahrzeuge aus Italien. Der 42-Jähriger versuchte, die Wagen im Gesamtwert von 58.000 Euro über verschiedene Internetplattformen zu verkaufen. Zwei Fahrzeuge konnten sichergestellt werden. Es könnten aber schon andere Autos verkauft worden sein, der Täter dürfte laut Polizei Zulassung und Kaufverträge gefälscht haben.

Polizei überwacht Plattformen

Damit könne man aber die Autos normal anmelden, wenn nicht danach gefahndet werde. Das sei hier nicht der Fall gewesen, offenbar habe der Mann die Auto-Miete in Italien so lange bezahlt, bis die Wagen verkauft waren. Die Ermittlungen laufen noch, der Italiener wird angezeigt. Entdeckt wurden die Malversationen, weil die Polizei regelmäßig die diversen Verkaufsplattformen besucht und bei einem Verdacht die angebotenen Autos überprüft. Man bekomme auch oft Tipps von potenziellen Käufern, denen ein Preis verdächtig niedrig vorkomme.

Käufer sollen sich im Eigeninteresse melden

Die Polizei bittet nun alle, die in letzter Zeit privat Gebrauchtwagen bei einem italienischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk St. Veit/Glan kauften, sich beim LKA Kärnten zu melden (Telefon 059133-20-3366). Den Käufern, die in gutem Glauben handelten, drohe in Kärnten kein Problem, so die Polizei. Damit es aber bei Fahrten ins Ausland nicht zu Schwierigkeiten komme, sollten sich Käufer unbedingt melden.