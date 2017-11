Pkw von Güterweg 60 Meter abgestürzt

Drei Männer sind bei einem Unfall am Mittwochnachmittag im Weißenseegebiet schwer verletzt worden. Sie waren in einem Pkw auf einem steilen, verschneiten Güterweg talwärts unterwegs, als das Fahrzeug wegrutschte und 60 Meter in einen Wald stürzte.

Gegen 15.30 Uhr lenkte ein 52-jähriger Forstarbeiter aus St. Johann im Pongau einen Pkw auf dem Güterweg zur „Alm Hinterm Brunn“ in Neusach (Gemeinde Weißensee) in Richtung Neusach. Auf ca. 1.050 Metern geriet der Pkw auf dem mit Neuschnee bedeckten, glatten und stark abfallenden Güterweg außer Kontrolle. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und stürzte, sich mehrmals überschlagend, ca. 60 Meter in ein steiles Waldstück ab.

Mit Handy Hilfe gerufen

Der Lenker sowie die zwei Mitfahrer, ein 40-jähriger Forstarbeiter und ein 60-jähriger Forstarbeiter (beide aus St. Johann im Pongau), erlitten dabei schwere Verletzungen. Die Insassen konnten sich dennoch selbständig aus dem Fahrzeug befreien und setzten mit ihrem Mobiltelefon einen Notruf ab. Die schwer verletzten Männer wurden nach medizinischer Erstversorgung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal/Drau eingeliefert.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Bergung des Fahrzeuges wird auf Grund der schlechten Witterungsverhältnisse erst am Donnerstag erfolgen. Zur Bergung der verletzten Personen war die FF Weißensee im Einsatz.