Unterschriften gegen Bankschließung

Für einigen Wirbel hat die Entscheidung der BKS-Bank gesorgt, ihre Niederlassung in Villach-Lind mit Jahresende stillzulegen. Anrainer sammelten Protestunterschriften und übergaben sie Vorständin Herta Stockbauer.

Der technische Fortschritt und die Globalisierung haben auch ihre Auswirkungen auf den Banken- und Sparkassenbereich. Während viel Geld in die Automatisierung und in den Online-Bereich investiert werden, kommt es örtlich auch zu Filialschließungen, wie in Villach-Lind. Sammelpunkt des Unmutes gegen die Schließungspläne der BKS-Filiale war und ist die Apotheke gleich gegenüber. Dort unterschrieben in den letzten Wochen mehr als 1.200 Stadtteilbewohner, darunter viele Pensionisten, gegen die Schließung.

Der Protest wurde von Apotheker Alexander Telesko organisiert. Sein Argument gegen die Schnließung lautete, dass die Stadtteile Lind, Leonhard und Vassach 10.000 Einwohner, aber keine Bankfiliale mehr hätten.

ORF

Bank will Lösungen für Kunden finden

Mittwochmittag kam es zu einem Gespräch mit Hetra Stockbauer, der Vorstandsvorsitzenden der BKS-Bank. Es wurde die Übergabe von Kopien der Unterschriften vereinbart. Die Bank will sich um alle Kunden persönlich kümmern und Lösungen für Erleichterungen finden. Stockbauer bedauert zwar die Schließung, bleibt aber dabei.

Dies sei die erste Schließung nach langer Zeit. „Wir haben uns fünf Jahre lang Zeit gelassen, bis wir diesen Schritt umsetzen, aber seit fünf Jahren erwirtschaften wir kein positives Ergebnis mehr. Es ist uns sehr unangenehm, weil dieser Schritt vor allem älteren Menschen den Zugang zu Bankdienstleistungen schwerer macht. Es ist aber auch intern ein unangenehmer Schritt, weil auch Mitarbeiter betroffen sind.“

ORF

BKS: Positive Bilanz im dritten Quartal

Die BKS hat in Kärnten 22 Filialen und expandiert auf dem Balkan. Im dritten Quartal bilanzierte sie positiv, hieß es. Mit mehr als 51 Millionen Euro liege der Konzernüberschuss um 40 Prozent über dem Vorjahreswert. Stockbauer sagt, die Bank profitiere von der guten Konjunktur: „Den Unternehmen geht es wieder besser. Das hat dazu geführt, dass wir weniger für Kreditrisiken zurückgestellt haben und Teilweise sogar Vorsorgen auflösen konnten.“

Die Bank habe auch gespart. Die Sachaufwendungen seien gesunken und das Ergebnis an den Börsen sei positiv, so Stockbauer. Im ATX habe es ein deutliches Wachstum gegeben. Im Wertpapier-Eigengeschäft, aber auch im Kundengeschäft wurden Zuwächse erzielt.

ORF

Stabil ist das Filialnetz bei der Kärntner Sparkasse, eine neue Filiale wird nächsten Juni in Villach eröffnet, aber nicht in Lind, sondern in der Maria-Gailer-Straße. Raiffeisen berichtet ebenfalls von einer stabilen Lage, zuletzt wurde in Wernberg in eine neue Filiale investiert.