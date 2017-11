Geier: Comeback nach Nierentumor

KAC-Kapitän Manuel Geier kehrt kommenden Freitag beim Auswärtsspiel in Bozen aufs Eis zurück. In einem offenen Brief an die Fans bekannte Geier am Mittwoch erstmals, dass ein tennisballgroßer Tumor in der Niere Grund für seinen monatelangen Ausfall war.

Fünf Monate nach der erfolgreichen Operation gehe es ihm wieder gut, teilte der Sportler mit. Der 29-Jährige ruft dazu auf, regelmäßig auch zu unangenehmen Vorsorgeuntersuchungen zu gehen. Auch sein Tumor sei fast zufällig erkannt worden. Er hätte sich wegen eines Leistenbruchs einer Operation unterziehen müssen, bei einer Voruntersuchung wurde eine unregelmäßige Verwachsung festgestellt, die sich als bösartig entpuppte.

