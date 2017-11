Donnerstag: Weitere Verhandlungen um Modine

Im Modine-Werk in Kötschach Mauthen sind am Mittwoch die Verhandlungen über den Sozialplan erneut unterbrochen worden. Betriebsrat und Konzernleitung zogen sich am Nachmittag zu Beratungen zurück, am Donnerstag wird entschieden, wie es weitergeht.

Laut dem Betriebsratsvorsitzenden, Michael Gassmayer, unterbreitete die Belegschaftsvertretung am Mittwochvormittag ein neues Kompromiss-Angebot. Ob es angenommen wurde, stand am Nachmittag noch nicht fest. Am Donnerstag soll weiterverhandelt werden. Mit der Schließung des Werkes verlieren 150 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz.

Links: