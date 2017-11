Veranstaltungsreigen zu Handkes 75. Geburtstag

Der aus Griffen stammende Schriftsteller Peter Handke wird am 6. Dezember 75 Jahre alt. Aus diesem Anlass findet in Kärnten eine Reihe von Veranstaltungen statt, darunter eine „Lange Handke-Nacht“.

Unter dem Titel „Mein Handke geht ins Land“ werden seit Oktober in Kärnten Aktivitäten mit Handke-Bezug gesetzt - etwa eine Serie von „Gesprächsabenden über Handke-Lektüren“. Eine davon am Mittwoch um 19.00 Uhr an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Am 7. Dezember findet eine Fortsetzung um 19.30 Uhr im Robert-Musil-Institut mit Valentin Inzko, dem Hohen Repräsentant für Bosnien und Herzegowina, und dem Bischofsvikar und Dompfarrer Peter Allmaier statt.

Lesung zum Geburtstag

Am Geburtstag selbst liest Bibiana Beglau im Stadttheater Klagenfurt „Wunschloses Unglück“ (6.12., 19.30 Uhr). In Handkes Heimatgemeinde Griffen, im Zentrum bereits mehrerer Handke-Dokumentationen, wird Anfang Dezember im Museum Stift Griffen eine Ausstellung zu Peter Handke wiedereröffnet. Am 7. Dezember (11.30 Uhr) wird in der Universitätsbibliothek der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt durch Rektor Oliver Vitouch die Ausstellung „HANDKE handschriftlich“ mit Manuskripten und anderen handschriftlichen Dokumente des Schriftstellers eröffnet.

Lange Nacht am 18. Dezember

Am 18. Dezember veranstaltet das Robert-Musil-Institut ab 19.30 Uhr eine „Lange Handke-Nacht“ mit Musik, der Preisverleihung eines Literaturwettbewerbs, Slam-Poetry sowie einem Handke-Lesemarathon.

Eine „Handke Bibliothek“ des Suhrkamp Verlags wird nicht rechtzeitig zum Geburtstag erscheinen. Das 14-bändige Editionsvorhaben, das es auf über 11.400 Seiten bringen soll, wird erst am 26. März 2018 ausgeliefert. "Die Handke Bibliothek enthält alles, was der Autor während seines gesamten Schreiberlebens in Buchform veröffentlichte. Die Bände 1 bis 9 sind der Prosa, den Gedichten und den Theaterstücken gewidmet, Band 10 und 11 gelten den Aufsätzen, die Bände 12 bis 14 den Journalen.

