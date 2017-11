Auto landete „kopfüber“ in Bach

Kopfüber ist ein Autolenker mit seinem Pkw am Dienstagabend in einem Bachbett in Gödersdorf am Faaker See gelandet. Er wurde nicht verletzt, das Auto musste mit einem Bagger herausgezogen werden.

Der 50-jährige Lenker aus dem Bezirk Villach-Land war laut Polizei schwer alkoholisiert auf einer Gemeindestraße unterwegs, fuhr dann aus unbekannten Gründen auf ein Privatgrundstück und landete dort in dem Bach. Der Lenker blieb unverletzt, ihm wurde der Führerschein abgenommen.

FF Gödersdorf

Das Auto wurde mit einem Bagger aus dem Bachbett gezogen, im Einsatz waren die FF Gödersdorf, Faak am See und Finkenstein.