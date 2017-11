Neue Idee um leere Geschäfe zu füllen

Immobilienentwickler haben in Klagenfurt ein aufgelassenes Geschäft zu einem Verkaufsraum mit angeschlossenem Appartement umgebaut. Dieses kann nun tageweise oder auch für längere Zeit gemietet werden. Derzeit hat sich eine Häkelrunde einquartiert.

Leerstehende Geschäfte gibt es etliche in der Klagenfurter Innenstadt. Ein neues flexibles Geschäftskonzept soll nun einen Ausweg aus dem Leerstand zeigen. Dafür wurde ein einstiges Geschäftslokal in der Bahnhofstraße zu einem Multifunktionsraum umgebaut. Arbeiten, ausstellen, verkaufen und schlafen soll dort in flexiblen Räumen und Größen möglich sein.

„Bedarf ist vorhanden“

„Man kann das einerseits als Appartment nutzen, andererseits als Geschäftsraum und im Idealfall als Kombination, wo man im hinteren Raum schläft und im vorderen Raum arbeitet“, sagt Immobilienentwickler Ingo Dietrich. Der Schlafbereich samt Bad wird auf einer Buchungsplattform im Internet angeboten. „Der Bedarf für solche Konzepte ist da, wir sind sehr gut gebucht, wir haben heuer im Sommer eröffnet und sind jetzt schon seit mehreren Monaten sehr gut gebucht“, so Dietrich.

ORF

ORF

Etwa 1.000 Euro pro Quadratmeter müssen Geschäftseigentümer investieren, wenn sie ihren leer stehenden Laden in einen Multifunktionsraum umgestalten wollen.

Riesenschal für einen guten Zweck

Derzeit sind mehrere Frauen in dem Geschäftslokal eingemietet, die abwechselnd an einem 40 Meter langen Schal in den Kärntner Landesfarben häkeln. Der Schal soll zugunsten der ORF-Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ versteigert werden. Nach ersten Plänen hätte die Wolle eigentlich den Lindwurm schmücken sollen. „Aber er darf aus denkmalschutzrechtlichen Gründen keinen Schutz bekommen“, sagt Regina Schwarzfurtner, die Veranstalterin des Häkelmarathons.