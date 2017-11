Lkw blieb unter Eisenbahnbrücke stecken

Der Lenker eines Kleinlasters hat am Dienstagnachmittag in Klagenfurt die Höhe seines Fahrzeuges unterschätzt. Er blieb mit seinem Lkw unter einer Eisenbahnbrücke stecken. Die Feuerwehr musste den Lastwagen bergen.

Der Lenker des Klein-Lkw aus Velden war am Dienstagnachmittag in der Stiftkogelstraße im Süden von Klagenfurt unterwegs. Dabei dürfte er die Höhe seines Fahrzeuges unterschätzt haben. Er krachte mit seinem Fahrzeug in die untere Kante der Eisenbahnbrücke und beschädigte diese.

Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Die Berufsfeuerwehr musste den Kleinlaster bergen. „Der Fahrer hat angegeben, dass er nicht so oft mit diesem Klein-Laster unterwegs ist und deshalb die Höhe nicht einschätzen konnte“, so Einsatzleiter Andreas Pirker.

Berufsfeuerwehr Klagenfurt

Die Mitarbeiter der ÖBB begutachteten die Brücke. Es entstand ein geringer Schaden in der Höhe etwa 1.000 Euro. Der Zugsverkehr war nicht untergebrochen.