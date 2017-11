Ältere Männer sind suizidgefährdet

Kärnten hat die höchste Suizidrate Österreichs. Eine Analyse von Experten ergab, dass alleinstehende, ältere Männer zur Hochrisikogruppe gehören. Die Therapieangebote sollen ausgebaut und einfacher zu finden sein.

Kärnten hat im österreichweiten Vergleich mehr Suizidfälle als in anderen Bundesländern. Das zeigt die Statistik. Während sich im Schnitt 15 von 100.000 Bewohnern das Leben nehmen, sind es in Kärnten 19 von 100.000 Menschen, die Selbstmord begehen. Im Vorjahr haben sich 119 Menschen in Kärnten das Leben genommen. Für heuer gibt es noch keine Zahlen. Der Zugang zu Hilfe muss einfacher werden, fordern Psychiater.

„Keine Angst vor psychatrischer Hilfe haben“

Bei den Kassenstellen habe Kärnten Aufholbedarf. Es gibt nur halb soviele Psychiatriepraxen wie in Salzburg bei ähnlicher Einwohnerzahl. Zwei zusätzliche Ausbildungsplätze für Fachpersonal wurden angekündigt. Auch die Hilfe selbst soll für Menschen, die in seelische Not geraten sind, einfacher zu finden sein, sagte am Dienstag Herwig Oberlerchner von der Psychiatrie am Klinikum Klagenfurt. Er warnte aber auch vor der Angst der Betroffenen, Hilfe anzunehmen. „Betroffene dürfen keine Angst vor Psychiatrie, Psychotherapie oder auch Kriseninterventionsteams haben“, so Oberlerchner.

Männlich, älter, alleinstehend

Zur Hochrisikogruppe würden laut Oberlerchner „zweifelsohne alleinstehende, ältere Menschen stehen. Hier überwiegt das männliche Geschlecht“. Überhaupt würden sich mehr Männer als Frauen das Leben nehmen, zeige die Statistik. „Eine weitere Risikogruppe, die schon lange bekannt ist, sind Männer in mittleren Jahren, die alleinstehend sind, sich in einer Krise befinden und zusätzlich alkoholkrank sind.“

Hilfe oft nur in kurzem Zeitfenster möglich

Experten raten auch, auf deutliche Verhaltensänderungen von möglichen Betroffenen zu reagieren. „Es sind nur kleine Zeitfenster, die überbrückt werden müssen“, sagt der Kärntner Psychotherapeut Elmar Dobernig. Es sei wie bei der Ersten Hilfe, jeder könne Hilfe anbieten. Falsch sei nur, nichts zu tun. „Es ist ein Märchen, dass bellende Hunde nicht beißen. Menschen wollen über ihre seelische Not reden, sie wollen was erzählen. Es ist auch ein Märchen, dass Menschen, die es tun wollen, es auch wirklich tun.“

Rund um die Uhr erreichbar

In Kärnten ist der Psychiatrische Not- und Krisendienst in Klagenfurt und in Oberkärnten rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0664/300 7007 bzw. 0664/300 9003 erreichbar, bei akuten Krisen schicken Rettung oder Polizei den Kriseninterventionsdienst.

