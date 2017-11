Mehr Sommergäste im Kärntner Tourismus

Die Bilanz der heurigen Sommersaison fällt für Kärnten positiv aus. Von Mai bis Oktober stiegen die Nächtigungszahlen um 3,6 Prozent. Die meisten Zuwächse gab es in Keutschach, Rückgänge verzeichnete hingegen die Landeshauptstadt.

Die Sommersaison von Mai bis Oktober brachte laut Zahlen der Statistik Austria ein Nächtigungsplus von 3,8 Prozent. Das sind zum zweiten Mal in Folge über neun Millionen Nächtigungen, konkret 9,564 Millionen. Der Anteil der ausländischen Übernachtungen macht 5,834 Millionen aus.

Auch die Gästeankünfte von Mai bis Oktober brachten wieder einen Zuwachs von sechs Prozent. Das ist die höchste Anzahl an Ankünften seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen über den Tourismus in Kärnten. In Zahlen ausgedrückt, waren das 2,2 Millionen Gäste. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 4,3 Tage.

Oktober bleibt auf Rekordhoch

Der Oktober brachte ein leichtes Nächtigungsminus in Höhe von 0,9 Prozent, doch zählte der Oktober im Vorjahr, mit dem die Zahlen verglichen werden, ein Rekord-Nächtigungsplus von 11,3 Prozent. Daher, so Tourismuslandesrat Christian Benger (ÖVP), sehe er die Oktober-Nächtigungen auch in diesem Jahr als Erfolg für die heimischen Touristiker, da das hohe Vorjahresniveau gehalten werden konnte.

Der Oktober 2017 bescherte dem Tourismus aber einen neuen Rekord bei den Ankünften. Insgesamt kamen 131.213 Gäste nach Kärnten, das macht ein Plus von 2,4 Prozent. Die Aufenthaltsdauer im Oktober lag bei 3,2 Tagen.

Plus und Minus in den Gemeinden

Die Gemeinden mit den höchsten Zugewinnen bei den Nächtigungszahlen waren Keutschach am See (+13,5 Prozent), St. Kanzian am Klopeiner See (+9,8 Prozent) und Radenthein (+7,2 Prozent). Einen Nächtigungsrückgang gab es in Klagenfurt (-0,3 Prozent), in Feldkirchen (-4,5 Prozent) und in Heiligenblut (-3,3 Prozent).