Heuer früher Start in die Skisaison

Wegen der winterlichen Bedingungen verlegen die Kärntner Skigebiete ihren Start in die Wintersaison nach vorne. Am Wochenende nehmen - nach der Turrach und dem Mölltaler Gletscher - weitere sieben Skigebiete den Betrieb auf.

Ein Rundruf des ORF unter den Kärntner Skigebieten zeigte, dass die Betreiber der heimischen Bergbahnen zuversichtlich in die neue Saison starten. Nach den vergangenen Wintern seien die derzeitigen Bedingungen „Balsam für die Seele“, sagte Josef Bogensberger von den Katschberg Bergbahnen. Am Freitag gehen die Lifte am Katschberg in Betrieb. Auch auf der Gerlitzen werden am Freitag die Hauptbahnen geöffnet.

Neuschnee kurbelte Tourismus an

Kärntens größtes Skigebiet, das Nassfeld, legte seinen Saisonstart auf Samstag vor, bestätigte Geschäftsführer Christopher Gruber. Aktuell liege am Berg ein Meter Neuschnee, so Gruber. „Zudem laufen die Schneekanonen Tag und Nacht, wir sorgen jetzt schon für die Unterlage für den ganzen Winter.“ Der Neuschnee der vergangenen Wochen habe auch die Nachfrage nach freien Betten angekurbelt, die Buchungslage sei zufriedenstellend, so Gruber.

ORF

Noch kein Start in Bad Kleinkirchheim

Auf der Turracher Höhe sind bereits zwei Lifte in Betrieb. Am Samstag kommen vier weitere dazu. Ebenfalls am Samstag starten die Petzen, die Koralpe, das Klippitztörl, die Weinebene und St. Oswald früher als geplant in den Winter. Für die Kaiserburgbahn auf Bad Kleinkirchheimer Seite dürfte es hingegen noch drei Wochen dauern.

ORF

Am 8. Dezember geht’s in Heiligenblut los

In Heiligenblut werden die ersten Lifte mit 8. Dezember laufen. Ebenfalls am 8. Dezember geht es auf der Hochrindl los. Auch am Dreiländereck arbeitet man mit Hochdruck an einer Vorverlegung des geplanten Saisonstarts um eine Woche auf den 8. Dezember. Mit 15. Dezember geht dann das Goldeck in Betrieb, ab 16. Dezember die Innerkrems und die Emberger Alm. Während am Mölltaler Gletscher die Lifte längst laufen, plant man am Ankogel den Saisonstart einen Tag vor Weihnachten, am 23. Dezember.