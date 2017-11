Anna Gasser startet nicht beim Big-Air-Weltcup

Anna Gasser verzichtet auf einen Start beim Big-Air-Weltcup in Mönchengladbach. Sie möchte eine Fersenprellung ausheilen lassen und vor den Olympischen Spielen kein Risiko eingehen.

Die 26-jährige Villacherin, die die bisherigen zwei Bewerbe in Mailand und Peking klar für sich entscheiden konnte, zog sich beim Training für das Event in China eine Fersenprellung im rechten Fuß zu und möchte diese nun vollständig ausheilen lassen. Aufgrund der Prellung bildete sich auch ein starker Bluterguss an der Innenseite des rechten Knöchels.

„Kein Risiko vor Olympia“

„Angesichts der bevorstehenden Olympischen Spiele möchte ich kein unnötiges Risiko eingehen und werde erst dann wieder am Board stehen, wenn die Verletzung vollständig abgeklungen ist. In Peking habe ich mich irgendwie noch durchgebissen“, so Österreichs Sportlerin des Jahres in einer Aussendung. Bei optimalem Heilungsverlauf will Gasser beim Big Air in Copper Mountain (USA) am 10. Dezember wieder in den Weltcup einsteigen.

