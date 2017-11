Drei Kärntner Opfer von Internetbetrügern

Zwei Männer aus Villach und Ferlach sind einem Betrug im Internet aufgesessen. Sie hatten bei einer australischen Gesellschaft Geld investiert; bekamen aber die Gewinne nie überwiesen. Eine Ferlacherin wurde nach einer Bewerbung - ebenfalls im Internet - erpresst.

Ein noch unbekannter Täter hatte in einer Tageszeitung ein Inserat aufgegeben, in welchem Mitarbeiter für den Verkauf von Christbäumen gesucht wurden. Als Kontakt gab der Täter eine E-Mail-Adresse an, die auf ein jobcenter schließen ließ. Die 21 Jahre alte Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land übermittelte ihre Bewerbung samt Fotos und einer Kopie ihres Reisepasses. Als Antwort erhielt sie die Aufforderung zum Kauf von Gutscheinen im Wert von 300 Euro. Andernfalls würden ihre persönlichen Daten weiter verkauft werden und sie würde große Probleme bekommen, hieß es in dem Schreiben. Die junge Frau wandte sich an die Polizei und übermittelte keine Daten. Die Ermittlungen laufen.

Nach Gewinnen folgte Ernüchterung

Ein 43 Jahre alter Villacher und ein 72 Jahre alter Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land investierten im Zeitraum von März bis Mai 2017 unabhängig voneinander bei der australischen Investmentgesellschaft „SKYLLEX PTY“ Geldbeträge von 2.250 Euro bzw. 1.500 Euro. Beide Männer registrierten in den Anfangsmonaten deutliche Vermögenszuwächse; Versuche, sich die Gewinne bzw. Teile dieser auszahlen zu lassen scheiterten.

Als sie dies reklamierten forderte SKYLLEX weitere Investitionen. Konkret wurden die Männer laut Polizei aufgefordert, eine SKYLLEX-Card um 1.050 Euro zu kaufen. Beide Männer ließen sich nicht darauf ein, sie gingen aber zur Polizei. Bis dato wurden weder das bereits investierte Geld noch versprochene Gewinne an die Opfer ausbezahlt. Der Kontakt brach zur Gänze ab, die Betreiber nahmen die Internetseite von Netz.

Auch „im echten Leben“ werden zwei zwei Trickbetrügerinnen gesucht, die am Samstag in Gallizien zugeschlagen hatten: Die beiden Frauen - sie sollen aus Ungarn stammen - läuteten an der Haustüre eines Pensionisten und täuschten Hunger vor und stahlen dem Mann die Brieftasche mit hundert Euro Bargeld. Es gab laut Polizei bereits mehrere ähnliche Vorfälle in den letzten Tagen - mehr dazu in Polizei warnt vor Trickbetrügerinnen.