S-Bahn: Zugstreichungen in Ostkärnten

Für die S-Bahn in Kärnten gilt ab 10. Dezember ein neuer Fahrplan. Fast überall verkehren die Züge weiterhin im Stunden- oder Halbstundentakt. Nur auf der Linie 3 werden auf der Strecke zwischen Klagenfurt und Wolfsberg Zugverbindungen gestrichen.

Insgesamt wird zwar auch auf der S-Bahn-Linie 3 das Zugangebot erweitert. In den frühen Morgenstunden und später am Abend fahren mehr Züge zwischen Klagenfurt und Wolfsberg. Besonders auch um für die Schichtarbeiter der Firma Mahle in St. Michael ob Bleiburg eine öffentliche Anbindung zwischen Bleiburg und Klagenfurt anzubieten. Tagsüber wird das Zugangebot aber um vier Zugpaare reduziert.

Im Noch-Fahrplan werden zu Mittag Züge im Halbstundentakt angeboten - künftig verkehren sie nur noch im Stundentakt, obwohl die Züge jetzt schon mit Schülern überfüllt sind. Besonders zwischen Klagenfurt und Völkermarkt könnte das ab dem Fahrplanwechsel zu Problemen führen.

Klagenfurt-Völkermarkt: Längere Fahrzeit

Bisher hatten Pendler und Schüler zu jedem Zug einen Busanschluss von Kühnsdorf in die Bezirksstadt Völkermarkt, wo es ja keinen Bahnhof gibt. Künftig ist das nur noch vier Mal pro Tag der Fall. Da es keinen direkten Busanschluss gibt, verlängert sich die Fahrzeit von Klagenfurt nach Völkermarkt teilweise von 35 Minuten auf 1.15 Stunden.

Die ÖBB kontern, dass dafür das direkte Busangebot von Klagenfurt nach Völkermarkt erweitert werde. Die S-Bahn hat aber eigentlich den Sinn, den öffentlichen Verkehr von der Straße auf die Schiene zu bekommen, wird von der Politik immer argumentiert.

Holub will am Montag Stellung nehmen

Die Zugverbindungen werden vom Land Kärnten bestellt und zum Teil auch mitfinanziert. Der zuständige Verkehrsreferent, Rolf Holub von den Grünen, sagte dazu am Wochenende, er kenne den genauen Fahrplan noch nicht. Details werde er am Montagvormittag mit den ÖBB besprechen und danach bei einer Pressekonferenz dazu Stellung nehmen.

Links: