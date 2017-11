Polizei warnt vor Trickbetrügerinnen

Zwei Trickbetrügerinnen haben am Samstag in Gallizien zugeschlagen. Die beiden Frauen - sie sollen aus Ungarn stammen - läuteten an der Haustüre eines Pensionisten und täuschten Hunger vor. Es gab laut Polizei bereits mehrere ähnliche Vorfälle in den letzten Tagen.

Der 68 Jahre alte Hausbesitzer ließ die beiden Frauen in die Küche. Als er ihnen Lebensmittel aus dem Keller holen wollte, stahlen die Unbekannten die Geldbörse des Mannes, die er auf dem Tisch abgelegt hatte, mit 100 Euro Inhalt. Sie fuhren mit einem dunklen Kastenwagen davon.

Einen ähnlichen Vorfall meldete die Polizei am Freitag aus Ferlach. Zwei Frauen hatten gegen Mittag an der Haustüre einer 75-jährigen Pensionistin geläutet und um Geld gebettelt. Die Pensionistin holte aus dem Wohnhaus aus ihrer Geldtasche Geld und gab es den Bettlerinnen. Die beiden Frauen klagten dann über Hunger und Durst, woraufhin die Pensionistin die beiden in das Wohnhaus ließ und in ihrer Küche mit Speis und Trank versorgte.

Täterbeschreibung: Beide Frauen werden als zwischen 20 und 30 Jahre alt und 1,60 bis 1,70 Zentimeter groß beschrieben. Sie waren mit einem Anorak und einer dunklen Hose bekleidet und sprachen gebrochenes Deutsch.

Brieftasche gestohlen

Anschließend fragte eine der Frauen um eine Decke, woraufhin die Pensionistin die Küche mit dieser Frau verließ, um mit ihr aus einem anderen Raum eine Decke zu holen. In der Zwischenzeit stahl die andere Frau die Brieftasche der Pensionistin aus einer Küchenlade und die beiden Frauen verließen unmittelbar darauf das Haus. Sie stahlen etwa 15 Euro Bargeld und warfen dann die leere Brieftasche weg. Diese wurde am Nachmittag aufgefunden und auf der Polizeiinspektion Ferlach abgegeben. Nun wird untersucht, ob es sich um die selben Täterinnen handelt.

Polizei rät zu Vorsicht

Gerald Lipitz von der Polizeiinspektion St. Kanzian rät zu Vorsicht bei solchen „Bettelbesuchern“: „Sie fragen die Hausbewohner nach Naturalien oder ob sie einen Schluck Wasser bekommen können oder etwas zu essen. Dann werden die Leute bestohlen. Man sollte eher misstrauisch sein, wenn einem die Leute nicht bekannt sind.“ Der Polizist rät dazu, die Personen nach dem Namen zu fragen und sie nicht ins Haus zu lassen.

„Man soll nicht unbedingt weiter auf ein Gespräch mit ihnen eingehen. Man soll sie kurz und bündig abfertigen und wenn, dann die Lebensmittel an die Türe bringen“, so Lipitz.

Die Kärntner Polizei sucht auch immer noch nach zwei Rumänninen, die sich auf ähnliche Art und Weise wie die beiden gesuchten Frauen aus Ungarn Geld erschleichen. Einen Zusammenhang vermutet die Polizei vorerst nicht - mehr dazu in Trickdiebinnen schlagen wieder zu.

Trickbetrüger erschlich Vertrauen älterer Frauen

Die Polizei kam einem offenbar europaweit tätigen Trickbetrüger auf die Spur. Ein 53 Jahre alter Deutscher soll immer wieder das Vertrauen von älteren Frauen missbraucht haben und kam so zu Geld und Autos, mit denen er ohne Rückkehr davonfuhr. Das letzte Opfer des Mannes, das sich bei der Polizei meldete, war eine 79 Jahre alte Frau ausSeeboden - mehr dazu in Untermieter entpuppte sich als Autodieb.

Einbrecher stahlen Schmuck und Uhren

Auch Einbrecher waren an diesem Wochenende im ganzen Land unterwegs. Die Polizei meldet drei Vorfälle. Nachdem unbekannte Täter eine Wohnungstür in Villach aufgezwängt hatten entwendeten sie Uhren, Schmuck und Parfum im Wert von mehreren tausend Euro. In Klagenfurt war ein gekipptes Fenster für Einbrecher eine einfache Einstiegsübung. Sie stahlen zwei Schmuckkasetten mit Uhren und Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Auch in Ebenthal durchwählten Einbrecher mehrere Räume eines Hauses, auch hier fehlen Schmuck und Bargeld.