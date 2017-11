LAWZ-Zentralen werden erneuert

Die Landesalarm- und Warnzentrale und die Feuerwehrschule in Klagenfurt werden modernisiert. Die Zentralen in Klagenfurt und Villach und die Bezirksfeuerwehren werden künftig stärker zusammenarbeiten. Das ist am Samstag beim Landesfeuerwehrtag angekündigt worden.

Der Landesrechnungshof gab nach einer Prüfung des Konzepts grünes Licht, jetzt wird es erneut der Landesregierung als Entscheidungsgrundlage vorgelegt und muss von ihr beschlossen werden, sagte LH Peter Kaiser (SPÖ). Landesfeuerwehrkommandant Rudolf Rubin hob die unverzichtbare Bedeutung der Kooperation zwischen LAWZ und Feuerwehr hervor, um Einsätze und Projekte gut zu bewältigen.

Zum Thema Gefahrenausrüstungsplan wies Robin darauf hin, dass Gemeinden evaluiert wurden: Es zeigte sich, dass 80 Prozent der untersuchten Gemeinden Feuerwehren haben, die mit Geräten bzw. Fahrzeugen passend ausgestattet seien.

Feuerwehrschule: Finalist bei Staatspreis

Heuer wurden bereits 5.600 Brandeinsätze, sowie 11.500 technische Einsätze mit insgesamt 200.000 Gesamteinsatzstunden bewältigt. In der Landesfeuerwehrschule wurden von 4.900 Kursteilnehmern 192 Lehrveranstaltungen besucht. Die Landesfeuerwehrschule wurde am Landesfeuerwehrtag als Finalist beim Staatspreis ausgezeichnet.