Grüne arbeiten an neuer Strategie

Im Stift Sankt Georgen am Längsee haben die Grünen am Samstag bei einem Landeskonvent einen Weg aus der Krise gesucht. Es wurde über gemachte Fehler und die nötigen Konsquenzen vor der Landtagswahl diskutiert. Als einer der Knackpunktke gilt der Termin für eine mögliche Landesversammlung.

Beim Landeskonvent tagten die Funktionäre aus Gemeinde-, Bezirks- und Landtagsebene seit Samstagfrüh gemeinsam mit einfachen Parteimitgliedern. 600 Einladungen wurden verschickt, etwa hundert Interssierte meldeten sich davon zum Konvent. Die Stimmung war familiär und ungezwungen. Mit dem ORF wollten nur wenige offen über die Krise der Partei und die Abspaltung der ehemaligen Landessprecherin Marion Mitsches sprechen.

Zurückhaltende Äußerungen im Vorfeld

Die Meisten zeigten sich zurückhaltend, man sei aber aber um Einigkeit bemüht, unterstrich zum Beispiel Landtagsabgeordneter Michael Johann: „Die Leute, die den Streit hineinbringen wollten, sind jetzt Gott sei Dank weg. Die, die jetzt da sind, stehen voll hinter der Grünen Idee und unseren Zielen, wie dem Umweltschutz und den demokratischen Werten. Ich glaube, dass wir gut zusammenfinden werden.“

Grüne Kagenfurter Gemeindertäin Andrea Wulz sagte, es sei immer schlecht, wenn sich Menschen von einer Partei abwenden: „Aber wie man sieht, sind sehr viele Menschen da und es eint die Menschen, heute einen Konvent durchzuführen.“

Landtagsabgeordneter Reinhard Lebersorger von den Grünen zeigte sich überzeugt, dass alles ein gutes Ende nehmen werde. Ähnlich zurückhaltend äußerte sich auch Landtagsabgeordnete und Gemeindrätin in Villach Sabina Schautzer, die sich im Vorfeld viele interessante Outputs erwartete. Dazu, wie das Bild der vergangenen Wochen der Partei geschadet hatte wollte sie - wie der Grüne Klagenfurter Stadtrat Frank Frey - nichts sagen. Auch Margit Motschiunig, Grüne Klagenfurter Gemeinderätin, sagte lediglich, die Partei sei nicht mehr zerstritten.

Holub: „Müssen aus Fehlern lernen“

Bereits im Vorhinein hatte die Partei Mitglieder und Symphatisanten dazu aufgefordert, der Parteiführung ihre Meinung über die aktuelle Situation kundzutun. 200 Antworten gelangten bei Parteisprecher und Landesrat Rolf Holub ein. Diese wurden am Samstag diskutiert: „Wichtig ist, dass die Strukturen so sind, dass sie uns helfen und nicht schaden. Das ist einmal der moralische Unterbau, die Themen und die Statuen.“ Es müsse zu einer Änderung kommen, um aus den Fehlern zu lernen. Damit meinte Holub das Chaos, das die Statuten bei der Landesversammlung im Sommer ausgelöst haben, weil jedes Parteimitglied stimmberechtigt war - mehr dazu Grüne suchen Ausweg aus der Krise.

90 Prozent der am Samstag Anewesenden wollen laut Holub voller Elan an einem Strang ziehen. Es seien viele Vorschläge da, wie man in den Wahlkampf gehen könne. Es gelten aber noch Fristen nach den alten Statuten. „Wir haben Gott sei Dank schon einmal eine große Gruppe gefunden, die da mitarbeiten will. Früher waren es ja immer nur Einzelne, die uns die Regeln geschrieben haben. Jetzt haben wir an die 20 Leute, die mitarbeiten wollen. Es wurden die Notwendigkeiten erkannt.“

Lesjak: Keine Funktionen mehr nach Wahl

Bis auf zwei Sachen sei man sich in allen Punkten einig geworden, sagte Holub erleichert: „Wenn es bei den Grünen 90 Prozent sind, ist das schon sehr viel.“ Nicht einige sei man sich zum Beispiel darin geworden, wie man etwas konkret mache und welche Fristenläufe zu beachten seien. „Schauen wir einmal. Vielleicht gibt es noch eine Landesversammlung, aber vielleicht gibt es sie erst nach der Wahl - das war einer der Knackpunkte.“

Auf die Frage, warum Barbara Lesjak nicht anwesend sei, meinte Holub, sie kümmere sich um den Klub. „Sie ist ja nicht mehr gewählt worden, plant ihre Zukunft auf einer anderen Seite, also nicht mehr in der Partei. Das muss man respektieren.“ Ein Parteiaustritt werde aber nicht angekündigt, unterstrich Holub. „Sie hat jetzt einen anderen Fokus und muss sich ein neues Leben einrichten“. Nach der Wahl werde Lesjak keine Funktionen mehr einnehmen.

Gekürztes Budget für Landtagswahl

Seit dem Wahldebakel bei der Nationalratswahl ist auch um die Finanzen der Partei nicht mehr so rosig bestellt. Das Wahlkampfbudget für die Landtagswahl musste um ein Drittel gekürzt werden: „Wir müssen natürlich sparen - für die Bundespartei auch. Es ist eine neue Bescheidenheit. Ich habe gestern schon Ulrike Lunacek mit Rolf Holub überklebt.“