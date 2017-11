B100: Fünf Verletzte bei Unfall

Bei einem Autounfall auf der Drautalstraße (B100) bei Sachsenburg sind Freitagabend fünf Menschen verletzt worden. Drei Autos krachten zusammen, eine schwer Verletzte musste mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.

Kurz vor 17.00 Uhr herrschte auf der B100 reges Verkehrsaufkommen, zahlreiche Autofahrer waren vor dem Wochenende auf dem Heimweg. Die 56 Jahre alte Pkw-Lenkerin aus Sillian war von Lienz in Richtung Spittal an der Drau unterwegs. In Obergottesfeld bei Sachsenburg wollte die Frau mehrere vor ihr fahrende Autos überholen. Sie setzte an, schaffte es aber nicht mehr rechtzeitig, die Fahrbahn zu wechseln und krachte frontal in ein entgegenkommendes Auto eines 49-jährigen Drautalers. Der Wagen wurde auf die Gegenfahrbahn geschleudert, ein 32-jähriger Lienzer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte mit seinem Auto in die Unfallfahrzeuge.

ORF

Als die Rettungskräfte auf der B100 eintragen, fanden sie insgesamt fünf zum Teil schwer Verletzte vor. Die Einsatzmannschaften des Roten Kreuzes mussten verstärkt werden, um alle raschestmöglich zu versorgen. Die Unfalllenkerin wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Zwei weitere schwer verletzte Pkw-Insassen wurden von der Rettung ins Krankenhaus Spittal gebracht. Die übrigen Unfallbeteiligten wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Lienz gefahren. Etwa 50 Feuerwehrleute und zahlreiche Polizisten sicherten die Unfallstelle ab, die Aufräumarbeiten dauerten bis zum Abend. Gegen 19.00 Uhr konnte die Straße wieder freigegeben werden.