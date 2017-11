Protestmarsch der Krampusse

Nach den jüngsten Ausschreitungen bei Krampusumzügen protestieren nun die Krampusse selbst: Bei einem Protestmarsch in Klagenfurt wollen sie Freitagabend ein positives Zeichen für das Brauchtum setzen. Die Masken werden sie unter dem Arm tragen.

Zehn Menschen wurden heuer in Kärnten bei Karmpusumzügen verletzt, das löste eine Diskussion über das „Miss-Brauchtum“ und Sicherheitsfragen aus. Nun wehren sich die Krampusse, bei einem Protestmarsch ist man um Imagekorrektur bemüht. Zehn Gruppen machen mit, 150 bis 200 Teilnehmer werden zum Protestmarsch erwartet.

„Uns geht es darum, ein Zeichen gegen die Medien zu setzen“, sagte Rene Rückenbaum, der Obmann der Kärntner See-Bergteifl, der gemeinsam mit Michael Kitz von den Brückler Bergteufeln zu dem Marsch aufgerufen hatte. Die beiden stören sich vor allem an Zeitungsberichten, die „Krampusse als Leute darstellen, die nur besoffen durch die Gegend laufen und Zuschauer attackieren“. „Alles Negative wird berichtet, die positiven Sachen werden in der Berichterstattung ausgeklammert. Und wenn unter 20 Gruppen ein Teilnehmer ist, der sich nicht benimmt, dann fällt das auf alle anderen zurück“, so Rückenbaum.

„Heuer extrem negative Meldungen“

Zwar habe es immer wieder negative Meldungen über Perchten und Krampusse gegeben, „aber heuer ist es ganz extrem“, so der See-Bergteifl-Obmann. „Vor einem Krampus muss man sich nicht fürchten, er gehört einfach zum Brauchtum“, betont Rückenbaum. Die Sicherheitsvorkehrungen seien streng: „Vor jedem Umzug gibt es eine Besprechung, alle Teilnehmer werden über Verhaltensregeln aufgeklärt, der Obmann muss unterschreiben, dass kein Teilnehmer alkoholisiert ist.“

Kritik übt Rückenbaum auch an Gewalt, mit denen die Krampusse konfrontiert sind. „Von den Zuschauern ist leider oft keine Rede. Es kommt oft vor, dass man von den Zuschauern an den Hörnern gerissen, mit Getränken angeschüttet, bespuckt oder beschimpft wird.“ Eigentlich, so Rückenbaum, „müssten die Zuschauer Nummern für den Umzug bekommen und nicht die Krampusse.“ Gerade deswegen sei es oberstes Gebot, sich von Zuschauern nicht provozieren zu lassen. Dass es ein paar schwarze Schafe unter den Tausenden Krampussen gibt, will Rückenbaum nicht ausschließen.

Verhüllungsverbot in Kraft

Geplanter Start ist um 17.00 Uhr beim Einkaufszentrum „City Arkaden“, die Route führt durch die Klagenfurter Innenstadt zum Neuen Platz, wo man „ein paar Minuten lang Lärm“ machen will. Die Teilnehmer marschieren in Fell und mit angeschnallten Glocken, aber mit den Masken unter dem Arm mit. „Wir wollen zeigen, wer unter den Masken steckt. Das sind Leute, die das Brauchtum mit Herzblut leben und die Tausende Euro in ihre Ausrüstung stecken“, so Rückenbaum.

Dass die Teilnehmer mit abgenommenen Masken durch die Stadt marschieren, sei auch gut so, sagte Markus Tilli vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt: „Denn da sie nicht im Rahmen einer Brauchtumsveranstaltung unterwegs sind, würde in diesem Fall das Verhüllungsverbot gelten.“

