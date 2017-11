Projekt „Respekt“ gegen soziale Verrohung

Hetze in sozialen Netzwerken, sexuelle Belästigung und Missbrauch - die parteiübergreifende Initiative „Respekt leben“ will in Kärnten einer zunehmenden sozialen Verrohung entgegenwirken und für einen respektvollen Umgang miteinander sensibilisieren.

„Die Zeiten sind wieder rauer geworden“, sagte Frauenreferentin Beate Prettner (SPÖ) am Donnerstag bei der Präsentation des parteiübergreifenden Projektes: „Vielleicht in der Politik bedingt durch viele Wahlkämpfe; vielleicht in der Gesellschaft bedingt durch soziale Plattformen, auf denen man anonym verbale Mistkübel ausleeren kann; vielleicht dadurch bedingt, dass man nicht mehr genug darüber nachdenkt, mit welchen Worten wir unser Gegenüber verletzten könnten.“

Die Meetoo-Debatte rund um sexuelle Belästigung und Missbrauch sei deswegen nur ein Auslöser für das Sozialprojekt. Der Ton werde allgemein rauer, etwa in Landtagssitzungen, am Arbeitsplatz und in sozialen Medien. An dem Sozialprojekt beteiligt sind unter anderem Landtagsabgeordnete Isabella Theuermann (Team Kärnten), Sabina Schautzer (Grünen), Bundesrätin Ana Blatnik (SPÖ), die Klagenfurter Stadträtin Ruth Feistritzer (ebenfalls SPÖ), Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz (ÖVP) und Bundesrätin Jutta Arztmann (FPÖ bzw. parteifrei).

„Gesellschaftliche Generalüberholung nötig“

Die Initiative ginge zwar von Politikerinnen aller Parteien aus, solle aber die gesamte Gesellschaft sensibilisieren, so Prettner. Es gehe nicht um Feminismus oder Vergangenheitsbewältigung, sondern um ein respektvolles Miteinander in der Zukunft, vielmehr um eine „gesellschaftliche Generalüberholung“. „Wir wollen ein Zeichen für das positive Miteinander setzen.“ „Respekt“ sei dafür ein Schlüsselwort.

„Respekt bedeutet Umgang auf Augenhöhe. Vor allem Menschen in der Politik haben eine Vorbildwirkung“, meinte Theuermann. Für mehr Respekt in der Arbeitswelt appellierte Sabine Schautzer: „In einer Arbeitswelt, die zusehends alles dem Leistungsgedanken unterordnet, wird es Zeit, wieder an den Respekt für die Individualität zu erinnern.“

Gütesiegel für Teilnehmer geplant

Derzeit wird mit Plakaten für die Initiative geworben. Gesucht werden nun Partner und Botschafter des Respekts, zum Beispiel Firmen, Schulen, Organisationen, Gemeinden und Zivilpersonen. Interessenten können sich beim Frauenreferat des Landes melden. Eine Homepage ist in Arbeit, geplant ist auch ein Gütesiegel, das an Teilnehmer vergeben wird, die mit positivem Beispiel vorangehen. Auch ein „Respekt leben“-Ball ist angedacht, bei dem Spenden für Hilfestellen gesammelt werden sollen.

