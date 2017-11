Stoff in Kaminrohr verursachte Brand

In Albeck hat es am Mittwochabend in einem Einfamilienhaus gebrannt. Das Anschlussrohr über einem Ofen beim Kamin im ersten Stock war provisorisch mit Stoff verstopft. Als unten eingeheizt wurde, fing der Stoff Feuer. Verletzt wurde niemand.

Der 45-jährige Hausbesitzer heizte im Parterre einen Herd ein, der nicht richtig zog. Es kam zu einem Überdruck im Kamin, der Stoff wurde brennend aus dem Anschlussrohr im ersten Stock geschleudert. Er fiel auf den Holzboden, der zu glosen begann. Dadurch wurde der Mann auf den starken Rauchgeruch im Haus und auf den Brand aufmerksam.

Zimmer stark verrußt

Er verständigte die FF Albeck und Steuerberg, konnte aber bis zu deren Eintreffen den Brand bereits selbst löschen. Die Feuerwehren führten noch Nachlöscharbeiten sowie Temperaturmessungen in den Wänden und der Decke durch. Bei dem Brand wurden zwei Zimmer im ersten Stock total verrußt sowie die Kunststoffbalkontüre und der Holzboden schwer beschädigt.

Der Albecker befand sich zum Zeitpunkt des Brandes alleine im Haus und wurde bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.

