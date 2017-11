Kind verbrühte sich mit heißem Teewasser

Ein eineinhalb Jahre altes Mädchen aus dem Bezirk Feldkirchen hat am Mittwoch Verbrennungen dritten Grades erlitten. Es verbrühte sich mit heißem Teewasser, das seine Mutter zubereitete. Das Kind wurde ins LKH Villach gebracht.

Die 39 Jahre alte Mutter des Mädchens hatte sich in ihrer Wohnung einen heißen Tee zubereitet. Als sie diesen trinken wollte, sprang ihre eineinhalb Jahre alte Tochter zu ihr ins Bett. Dabei wurde der Tee verschüttet. Das Kleinkind erlitt dabei Verbrennungen am oberkörper, an beiden Armen, am Hals und am Kinn.

Mit dem Hubschrauber abtransportiert

Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung vom Rettungshubschrauber des RK 1 in das LKH Villach geflogen. Laut Auskunft der Notärztin hatte das Kleinkind Verbrennungen dritten Grades erlitten.