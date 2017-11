Vermieterin um Geld und Auto gebracht

Ein 53-jähriger Mann soll seiner 79-jährigen Vermieterin in Spittal Geld gestohlen haben. Dann räumte er seine Wohnung aus und fuhr mit dem gestohlenen Wagen der Frau davon. Von ihm fehlt bis dato jede Spur.

Ein 53-jähriger Selbstständiger soll in der Nacht vom 21. auf 22. November aus der Handtasche einer 79-jährigen Pensionistin aus dem Bezirk Spittal, bei der er als Untermieter wohnte, mehrere hundert Euro gestohlen haben. Außerdem stahl er ein Handy sowie den Ersatzschlüssel für den Pkw der Pensionistin.

Diebstähle erst am nächsten Tag entdeckt

In weiterer Folge räumte er sein Appartement und fuhr mit dem Pkw der Frau in unbestimmte Richtung davon. Die Pensionistin bemerkte erst am 22. November, dass sich ihr Pkw nicht mehr am Parkplatz vor ihrem Wohnhaus befand. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest.