Rauchfangkehrer loben engmaschige Kontrollen

Kärnten ist das einzige Bundesland, das engmaschige Kontrollen beim Feuerbeschau vorsieht. Positiv sei auch die Rauchmelderpflicht, hieß es am Mittwoch. Die Zahl von Toten und Verletzten durch Brände gehe immer weiter zurück.

Kärntens Rauchfangkehrer übernahmen in den letzten Jahren aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen zusätzliche Kontroll- und Überwachungsaufgaben. Die regelmäßige Feuerbeschau und die Feuerstättenbesichtigung hätten sich bereits bewährt: So gingen sowohl die Anzahl der Brände als auch die durch Brände verursachte Schadenshöhe deutlich zurück.

Details zu Kärnten In Kärnten gibt es rund 172.500 Gebäude mit rund 301.000 Wohnungen. Es gibt 40 Rauchfangkehrerbetriebe mit 50 Berechtigungen. Kontrolliert werden von ihnen neue Heizanlagen von der Errichtung an, Einhaltung von Grenzwerten, Lagerung von Brennstoffen, Abgasmessung, Energieeffizienz, Sanierung von Heizungsanlagen etc. Einen unbenutzten Kamin muss man schriftlich abmelden, sonst muss er weiterhin kostenpflichtig gekehrt werden.

Bauliche Mängel und ungenügende Brandschutzmaßnahmen werden am häufigsten beanstandet, so der Innungsmeister. Dazu gehören verstellte Fluchtwege, die falsche Lagerung von Heizmaterial oder eine fehlende Belüftung. Dietmar Schreier, Leiter der Feuerpolizei beim Land Kärnten sagte, seit 2015 seien Brände und Schadenssumme zurückgegangen. Eklatant sei feststellbar, dass die Personenschäden rückläufig seien, das liege an den Rauchmeldern. Die Zahl der Brände sei von auf 2015 auf 2016 um rund 16 Prozent zurückgegangen, die durch Feuer verursachte Schadenssumme habe im selben Zeitraum um knapp zwei Millionen Euro abgenommen, so Schreier.

Kleine Ursache, großer Schaden

Bei 41.000 Überprüfungen fanden die Rauchfangkehrer im letzten Jahr rund 35.000 Mängel. Die meisten davon seien aber nicht gravierend, sagte Michael Verderber, Landesinnungsmeister der Kärntner Rauchfangkehrer: „Mängel liegen eher im kleinen Bereich und können mit geringem Aufwand abgestellt werden, damit die kleinen Ursachen keinen großen Schaden verursachen.“

25 Prozent noch ohne Rauchmelder

2015 gab es fünf Brandtote und 41 Verletzte, 2016 gab es einen Toten und 21 Verletzte. Trotzdem verfügt längst noch nicht jede Wohnung und jedes Haus in Kärnten über die vorgeschriebenen Rauchmelder. In etwa einem Viertel aller Haushalte fehlt das kleine Gerät. Die Kontrollen und Reinigungen durch den Rauchfangkehrer sorgen aber nicht für einen sicheren Heizbetrieb, werden Ruß und Asche regelmäßig entfernt, sinken auch die Kosten. Schon ein Millimeter Ruß verringert den Wirkungsgrad um zwei Prozent.