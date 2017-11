Brutale Jugendbande verhaftet

Vier Jugendliche sind von der Polizei Klagenfurt verhaftet worden. Sie sollen einem 28-jährigen Klagenfurter unter Waffengewalt brutal beraubt und auch einen 18-Jährigen misshandelt haben. Sie sollen auch im Milieu massive Gewalttaten verübt haben.

Beamte des Kriminalreferates Klagenfurt nahmen nach umfangreichen Ermittlungen vier Tatverdächtige aus Klagenfurt fest. Sie könnten laut Polizei im Milieu derartig brutale Taten begangen haben, dass die Opfer sie aus Angst nie anzeigten. Es handelt sich um einen 19-jährigen tschetschenischen Staatsbürger, zwei 17-jährige Schüler und einen 15-jährigen Schüler. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, am 28. Oktober einen 28-jährigen beschäftigungslosen Klagenfurter in dessen Wohnung ein Handy, einen Fernseher, Bargeld sowie Drogenersatzmittel gestohlen zu haben.

Die jungen Männer hatten maskiert an dessen Wohnungstüre geklopft. Als der Bewohner die Tür öffnete, wurde er laut Polizei von ihnen angegriffen und mit einem Messer bedroht. Durch Anwendung massiver körperlicher Gewalt wurden dem Mann Suchtmittel, ein Fernsehgerät und ein Mobiltelefon geraubt. Der 28-Jährige erlitt beim Überfall schwere Verletzungen.

Zweites Opfer zeigte Vorfall aus Angst nicht an

Im Zuge der Raubermittlungen konnte laut Polizei eine weitere schwere Körperverletzung bzw. eine schwere Nötigung eines 18-jährigen Klagenfurters geklärt werden. Das Opfer wurde in diesem Fall im Zuge der Tathandlungen, die sich über eine Stunde hinzogen, durch „Züchtigung“ am Körper verletzt und auch durch verschiedene Handlungen besonders erniedrigt. Das junge Opfer war dadurch derart eingeschüchtert, dass es sich aus Angst weder in ärztliche Behandlung begab, noch den Vorfall polizeilich anzeigte.

Festnahme mit Hilfe des EKO Cobra

Im Zuge der intensiven Ermittlungen wurden die erwirkten Festnahme- und Durchsuchungsanordnungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt mit Unterstützung des EKO-Cobra und Beamten des Landeskriminalamtes Kärnten umgesetzt. Dabei konnten sämtliche Beschuldigten festgenommen werden. Im Zuge der Durchsuchungen wurden Teile der Raubbeute gefunden und sichergestellt.

Die mehrfach amtsbekannten und teils bereits einschlägig vorbestraften Jugendlichen verweigerten die Aussage, bzw. bestritten die Taten. Lediglich im Falle der schweren Körperverletzung bzw. Nötigung des 18-jährigen Klagenfurters liegen Teilgeständnisse vor.

19-Jähriger als Anführer

Die Polizei weist darauf hin, dass von dieser Bande, bei der der Tschetschene als Anführer fungieren soll, mit großer Wahrscheinlichkeit weitere Straftaten auf dem Gebiet der Gewalt- Eigentums- und Suchtgift-Kriminalität im „Milieu“ verübt wurden. Aufgrund der massiven Gewaltanwendung bzw. Drohungen seitens der Täter wurden sie bis dato nicht offiziell angezeigt. Die Polizei nimmt Hinweise entgegen.